В Перми простились с актером из сериала «Гастролеры» Сергеем Белым

Posted 24 октября, 02:34
Published 24 октября, 02:34
Modified 24 октября, 02:36
Updated 24 октября, 02:36
В возрасте 67 лет скончался российский актер Сергей Белый. Мужчины не стало еще 7 октября, сообщает портал kino-teatr.ru. По данным агрегатора, Сергей похоронен в Перми. Причина и обстоятельства смерти не указаны.
В 1983 году артист окончил Пермский государственный институт культуры. Известно, что он сыграл вора в законе в фильме «Пепел», а также роль Николая в одном из эпизодов сериала «Черная вода», Анатолия Изотова в сериале «Свои-4» и другие. Актер запомнился зрителю по роли в сериале «Гастролеры» Сергея Жигунова. Всего Сергей Белый был занят в 10 кинопроектах.