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Posted 24 октября, 02:34

Published 24 октября, 02:34

Modified 24 октября, 02:36

Updated 24 октября, 02:36

фото со съемочной площадки, Сергей стоит посередине.

В Перми простились с актером из сериала «Гастролеры» Сергеем Белым

24 октября 2024, 02:34
Фото: kino-teatr.ru
фото со съемочной площадки, Сергей стоит посередине.

Умер известный российский актер Сергей Белый

Причина смерти артиста не уточняется.

В возрасте 67 лет скончался российский актер Сергей Белый. Мужчины не стало еще 7 октября, сообщает портал kino-teatr.ru. По данным агрегатора, Сергей похоронен в Перми. Причина и обстоятельства смерти не указаны.

В 1983 году артист окончил Пермский государственный институт культуры. Известно, что он сыграл вора в законе в фильме «Пепел», а также роль Николая в одном из эпизодов сериала «Черная вода», Анатолия Изотова в сериале «Свои-4» и другие. Актер запомнился зрителю по роли в сериале «Гастролеры» Сергея Жигунова. Всего Сергей Белый был занят в 10 кинопроектах.

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#Общество#Пермь#Искусство#Кино#Пермский институт культуры
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