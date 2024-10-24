В Перми простились с актером из сериала «Гастролеры» Сергеем Белым

В 1983 году артист окончил Пермский государственный институт культуры. Известно, что он сыграл вора в законе в фильме «Пепел», а также роль Николая в одном из эпизодов сериала «Черная вода», Анатолия Изотова в сериале «Свои-4» и другие. Актер запомнился зрителю по роли в сериале «Гастролеры» Сергея Жигунова. Всего Сергей Белый был занят в 10 кинопроектах.