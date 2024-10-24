В Перми сносят очередной мини-рынок. Где и зачем?

В Перми на рынке на ул. Пожарского начали сносить киоски. Фотографиями с места происходящего поделилось 59.ru. Судя по опубликованным материалам, вдоль улицы бывшего пермского рынка идут земляные работы. Складывается впечатление, что идет ремонт трубопровода. По словам читателя издания, рынок закрывается. Местный продавец рассказал ему, что переезжает на новое место.