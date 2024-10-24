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Posted 24 октября, 11:59

Published 24 октября, 11:59

Modified 24 октября, 12:01

Updated 24 октября, 12:01

В мэрии Перми назвали причину сноса популярного рынка на улице Пожарского В мэри

В Перми сносят очередной мини-рынок. Где и зачем?

24 октября 2024, 11:59
Фото: 1MI

В мэрии Перми назвали причину сноса популярного рынка на улице Пожарского В мэри

Собственники киосков начали добровольный демонтаж объектов.

В Перми на рынке на ул. Пожарского начали сносить киоски. Фотографиями с места происходящего поделилось 59.ru. Судя по опубликованным материалам, вдоль улицы бывшего пермского рынка идут земляные работы. Складывается впечатление, что идет ремонт трубопровода. По словам читателя издания, рынок закрывается. Местный продавец рассказал ему, что переезжает на новое место.

В администрации Дзержинского района Properm.ru сообщили, что с июня территорией на Парковом проспекте, 36в владеет ООО «Специализированный застройщик „ТРЭНТА“. До этого участок принадлежал юрлицу — ООО „Александр“. „Для участка установлен вид разрешенного использования — многоэтажная жилая застройка“, рассказали в мэрии.

Ранее власти города провели проверку, по итогам которой были обнаружены нарушения. Участок используется не в соответствии с видом разрешенного использования, происходит торговля. Двум собственникам территории направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства.

По информации СЗ «ТРЭНТА», с ООО «Александр» подписано соглашение аренды в целях освобождения участка от торговых объектов до конца года. Начался добровольный демонтаж киосков.

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#Строительство#Торговля#Земельный участок#Демонтаж#Нарушения#Дзержинский район#Аренда#Продукция#Договор
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