В Прикамье продолжает дорожать бензин и дизельное топливо

Стоимость марки А-95 выросла на 6 копеек до 53,58 рубля. Цена литра A-95 составила 58,22 рубля (+7 копеек), А-98 и выше — 80,04. При этом марка бензина А-98 подорожала больше всего по сравнению с остальными — на 30 копеек. Литр дизельного топлива в регионе теперь стоит 67,48 рубля, подорожав на 12 копеек.