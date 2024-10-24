В Прикамье продолжает дорожать бензин и дизельное топливо

Posted 24 октября, 05:51
Published 24 октября, 05:51
Modified 24 октября, 05:53
Updated 24 октября, 05:53
За неделю средняя цена бензина в Прикамье достигла 58,90 рубля, увеличившись на 9 копеек. Подорожали все марки бензина и дизельное топливо. Информация об этом появилась на сайте Росстата.
Стоимость марки А-95 выросла на 6 копеек до 53,58 рубля. Цена литра A-95 составила 58,22 рубля (+7 копеек), А-98 и выше — 80,04. При этом марка бензина А-98 подорожала больше всего по сравнению с остальными — на 30 копеек. Литр дизельного топлива в регионе теперь стоит 67,48 рубля, подорожав на 12 копеек.
Прикамье продолжает занимать лидирующую позицию по средней стоимости бензина и дизельного топлива среди регионов Приволжского федерального округа.
Ранее в Минэнерго РФ изданию ТАСС сообщили, цены на бензин будут находиться в рамках накопленной инфляции. При этом начала 2024 года 12-ю неделю подряд стоимость бензина превышает уровень инфляции, рост составил 8,21% при инфляции в 6,27%.
Кроме того, эксперты предупреждают россиян о росте цен на топливо с 1 ноября. Как сообщили MK.ru специалисты, стоимость литра АИ-92 с 1 ноября будет начинаться с 54 рублей.