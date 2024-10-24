В Прикамье резко выросло число выявленных обнальных фирм-однодневок

Posted 24 октября, 02:00
Published 24 октября, 02:00
Modified 24 октября, 04:28
Updated 24 октября, 04:28
В Пермском крае с начала 2024 года полиция и налоговики зарегистрировали 183 материала по фактам регистрации фирм-однодневок, сообщили в прокуратуре. Это в разы больше, чем в предыдущие годы (2023 год — 30, 2022 и 2021 — 2). Как говорят собеседники журналиста Properm.ru, преступления, связанные с обналичиванием денег через фиктивные юрлица начали активно расследовать только последние пару лет. «Ранее попросту не было наработанной судебной практики», — объясняют следователи.
«Это вариант выжить для малого и среднего бизнеса, и вариант мошеннический. Мы его видели в начале 90х. Там были банки-однодневки, биржи-однодневки, фирмы-однодневки. Сейчас ситуация непростая, растущий курс доллара, налоговые реформы. Видимо, нечистые на руку предприниматели стараются таким образом улучшить личное финансовое состояние в обход закона, от чего государство последние годы активно старается уходить», — говорит экономист, доцент ВШЭ Елена Зуева.
Несколько лет в стране ужесточают контроль за движением наличных средств, «серыми зарплатами» и прочими финансовыми махинациями. Например, 10 января 2021 года вступили в силу поправки в закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Были внесены изменения в перечень операций, информацию о которых банки и другие финансовые организации обязаны передавать в Росфинмониторинг. Еще раньше, с 2018 года, по признаку «массового учредителя» налоговые стали отказывать в регистрации юрлиц. А с 2020 года ужесточились правила и для любителей заработать на регистрации фирм-однодневок.
В Пермском крае в суд с начала 2024 года направили 56 уголовных дел в отношении «учредителей» фиктивных предприятий. Они возбуждаются полицией по двум составам ст. 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для создания юридического лица». Как правило, говорят в прокуратуре, фигурантами такого преступления становятся безработные, склонные к употреблению спиртных напитков. Они за небольшое денежное вознаграждение дают мошенникам свой паспорт, с использованием данных которого потом и оформляется юридическое лицо.
Судя по материалам судов, оплата номинальному учредителю и руководителю однодневки составляет от 5 до 15 тыс. рублей. Граждане для регистрации фирмы в налоговой либо дают обнальщикам свой паспорт, либо подписывают доверенность на «представление их интересов».
52 таких «бенефициаров» обществ с ограниченной ответственностью в 2024 году были признаны виновными в участии в создании юрлиц-однодневок. По четырем делам их уголовное преследование было прекращено в связи с раскаянием и назначением судебного штрафа. Уголовный Кодекс РФ предполагает в качестве наказания за участие в регистрации фирмы-однодневки штраф до полумиллиона, принудительные или исправительные работы и в крайнем случае — лишение свободы в колонии.
Наибольшее число выявленных фактов регистрации фирм-однодневок, рассказали в надзорном ведомстве, в 2024 году зарегистрировано в Перми, Добрянском районе, Краснокамске, Соликамске и Чайковском.
Как говорит пермская адвокат Анастасия Шардакова, закон действительно предусматривают ответственность за регистрацию юридического лица на подставное лицо. «Именно через такие фирмы как правило происходит незаконное обналичивание денежных средств. Рост числа выявленных преступлений отражает масштабы борьбы с незаконным обналичиванием денежных средств, силовики стремятся снизить число таких организаций», — подтверждает юрист.
По словам Шардаковой, также в последнее время участились в том числе обращения граждан и руководителей фирм за юридической помощью в связи с блокированием денежных средств на расчетных счетах по 115 -ФЗ («О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»), что так же связано с борьбой с «обналичкой». «Все эти действия должны сделать невозможным или крайне сложным процесс обналичивание денежных средств», — резюмирует юрист.
Одновременно с тем, прокуратура летом 2024 года начала нарабатывать практику по признанию бездействия налоговых органов в отношении фирм-однодневок. Речь идет, по информации журналиста Properm.ru, о выявленных единичных случаях. В Арбитражном суде на сегодня рассмотрено семнадцать аналогичных дел, где требования прокуратуры полностью удовлетворены, а налоговики признавали факты, поясняя, что на момент подачи деклараций не было причин исключения конкретных фирм из госреестра.
Как указывается в судебных решениях, прокуратура анализировала материалы налоговых
проверок различных фирм. Во всех случаях было установлено, что реальная хозяйственная
деятельность данными обществами не ведется, фирмы имеют признаки «транзитной»
организации. Совершенные сделки фактически направлены на получение необоснованной налоговой выгоды, их списание со счетов направлено на уклонение от налогообложения.
Прокуратура указывала в своих требованиях, что инспекции обязаны была исключить из обработки недостоверные декларации фирм-однодневок, но не сделали это самостоятельно, что и является фактами бездействия. Иски предъявлялись к органам ФНС в Ленинском, Свердловском, Мотовилихинском районах, а также ИФНС №17, №19 и №22.
Если проверить указанные в исках фирмы, их директоров и учредителей, то в ряде случаев оказывается, что они (или их документы) могли участвовать в регистрации многих форм. Однако такие факты относятся к периоду до 2020 года, после этого времени налоговые органы начали отказывать в регистрации таким «бенефициарам». Во всех случаях фигурирующие в исках прокуратуры фирмы, такие как «Арктур», «Снабинвест», «Ремстройкомплект», «Мегапроцесс», «ТК Лидер» и другие. Чаще всего однодневки имеют регистрацию по таким видам деятельности, как торговля или строительные работы.
В 2023 году, например, стало известно, что группа лиц занимается выводом денежных средств из-под финансового контроля государства. Установлено, что в конце 2020 года житель Перми разработал преступную схему обналичивания денег. Для этого он целью зарегистрировал на свое имя организацию, в действительности не осуществляющей хозяйственную деятельность, а также изготовил фиктивные удостоверения комиссии по трудовым спорам о якобы существующей многомиллионной задолженности по заработной плате перед 12 жителями Пермского края.
Передав подставным лицам данные документы, так называемые взыскатели предъявили их в банковские учреждения, получив на свои счета выплаты в общей сумме свыше 19 млн рублей. Впоследствии деньги были обналичены через указанную «фирму–однодневку».
Также в 2023 году учредитель фирмы-однодневки был приговорен к наказанию 2,5 годам условно, с испытательным сроком 2 года 6 месяцев и штрафом 100 тыс. рублей. Мужчина изготовил финансовых документов на сумму свыше 218 млн рублей и перевел похищенные деньги на подконтрольные ему счета подобных фирм-однодневок.