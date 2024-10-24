В Прикамье резко выросло число выявленных обнальных фирм-однодневок

Если проверить указанные в исках фирмы, их директоров и учредителей, то в ряде случаев оказывается, что они (или их документы) могли участвовать в регистрации многих форм. Однако такие факты относятся к периоду до 2020 года, после этого времени налоговые органы начали отказывать в регистрации таким «бенефициарам». Во всех случаях фигурирующие в исках прокуратуры фирмы, такие как «Арктур», «Снабинвест», «Ремстройкомплект», «Мегапроцесс», «ТК Лидер» и другие. Чаще всего однодневки имеют регистрацию по таким видам деятельности, как торговля или строительные работы.