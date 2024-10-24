В Прикамье увеличат выплаты аспирантам и введут стипендии для студентов-целевиков

Один из законопроектов предлагает увеличить размер именных стипендий для аспирантов до 30 тыс. рублей в месяц. Выплаты назначаются на конкурсной основе при наличии образовательных и научных достижений у претендента. Кроме того, краевые власти одобрили новые условия для назначения стипендии. Аспирант должен быть учащимся по одному из приоритетных направлений научно-технологического развития Пермского края и работать в вузе или научной организации не менее чем на 0,5 ставки на должности научного работника или научно-вспомогательного персонала. Как рассказали в пресс-службе администрации губернатора региона, сейчас размер стипендии составляет 8 050 рублей.