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Posted 24 октября, 08:20

Published 24 октября, 08:20

Modified 24 октября, 08:34

Updated 24 октября, 08:34

В Прикамье увеличат выплаты аспирантам и введут стипендии для студентов-целевиков

В Прикамье увеличат выплаты аспирантам и введут стипендии для студентов-целевиков

24 октября 2024, 08:20
Фото: пресс-служба правительства Пермского края
В случае принятия законопроекты вступят в силу уже в 2025 году.

Законодательное собрание Пермского края сегодня, 24 октября, в первом чтении одобрило два законопроекта, направленных на поддержку студентов программ высшего образования и аспирантуры. Документы были внесены на рассмотрение по предложению главы Прикамья Дмитрия Махонина.

Один из законопроектов предлагает увеличить размер именных стипендий для аспирантов до 30 тыс. рублей в месяц. Выплаты назначаются на конкурсной основе при наличии образовательных и научных достижений у претендента. Кроме того, краевые власти одобрили новые условия для назначения стипендии. Аспирант должен быть учащимся по одному из приоритетных направлений научно-технологического развития Пермского края и работать в вузе или научной организации не менее чем на 0,5 ставки на должности научного работника или научно-вспомогательного персонала. Как рассказали в пресс-службе администрации губернатора региона, сейчас размер стипендии составляет 8 050 рублей.

Спикер Заксобрания Прикамья Валерий Сухих отметил, что в регионе созданы все условия для научной деятельности и профессиональной реализации. Новый законопроект играет важную роль в развитии научного потенциала Пермского края, подчеркивает Валерий Сухих. Законопроект о повышении стипендий для аспирантов депутаты краевого парламента рассмотрят во втором чтении в ноябре. Если он будет принят, то аспиранты смогут получать увеличенные выплаты с января 2025 года.

Вторым законопроектом установлены дополнительные выплаты для студентов на целевом обучении педагогических направлений. В документе сказано, что они смогут получать дополнительные стипендии — размер выплат составит 10 тыс. рублей в месяц. Претендовать на льготу смогут студенты, обучающиеся по направлению «„Образование и педагогические науки“ по профилям „математика“, „физика“, „химия“, „информатика“ и „биология“.

Проект закона будет рассмотрен во втором чтении на заседании краевого парламента в ноябре. Если парламентарии его примут, то стипендию будут выплачивать с 1 сентября 2025 года, а порядок предоставления выплат установит правительство Прикамья.

Кроме того, депутаты поддержали во втором чтении инициативу об увеличении размера дополнительной стипендии, повышенной дополнительной стипендии, а также об изменении механизма их предоставления. С сентября 2025 года в Прикамье увеличится размер губернаторской стипендии и будет уточнен период ее предоставления. В первые два года обучения величина губернаторской стипендии будет равна не 5,7 тыс. рублей в месяц, а 6,5 тыс. рублей в месяц. А размер повышенной дополнительной стипендии вырастет с 11,5 тыс. рублей в месяц до 12,7 тыс. рублей в месяц.

Для тех, кто поступил в вузы после 1 января 2025 года, период предоставления дополнительной или повышенной дополнительной стипендии продлится два учебных года (курса). С третьего курса планируется предусмотреть выплату грантов на реализацию проектов студентов — отбор будет проведен на конкурсной основе. А поступившим в вузы до 1 января 2025 года дополнительная стипендия будет выплачиваться в течение трех учебных лет (курсов).

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