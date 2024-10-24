В рамках реконструкции улицы Мира построят велодорожку шириной в два метра

В Перми ищут подрядчика на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции дороги по ул. Мира на участке от транспортной развязки на пересечении ул. Мира, Стахановской и Карпинского до шоссе Космонавтов. Заказчиком — МКУ «Пермблагоустройство». Работы оценили в 149,1 млн рублей.