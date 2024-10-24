properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 октября, 09:10

Published 24 октября, 09:10

Modified 24 октября, 09:12

Updated 24 октября, 09:12

В Перми проект реконструкции улицы Мира разработают за 149 миллионов

В рамках реконструкции улицы Мира построят велодорожку шириной в два метра

24 октября 2024, 09:10
Фото: 1MI

В Перми проект реконструкции улицы Мира разработают за 149 миллионов

Протяженность участка — 4,5 км.

В Перми ищут подрядчика на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции дороги по ул. Мира на участке от транспортной развязки на пересечении ул. Мира, Стахановской и Карпинского до шоссе Космонавтов. Заказчиком — МКУ «Пермблагоустройство». Работы оценили в 149,1 млн рублей.

Исполнитель обязуется провести проектно-изыскательские и землеустроительные работы, а также пройти госэкспертизу. Протяженность участка составляет порядка 4,5 км. Предполагается оставить для автомобилистов по две полосы движения в каждом направлении, а для велосипедистов — сделать дорожку шириной 2 м. Предусмотрены дождевая канализация, светофоры и система видеонаблюдения.

Источниками финансирования выступят городской и региональный бюджеты. Победителя аукциона назовут 15 ноября. Срок окончания работ на объекте — 20 декабря 2025 года.

Читайте также:
Стало известно, кто установит главную новогоднюю ель в ПермиАдминистрация Перми выделит шесть миллионов на уборку снега с 10 платных парковокВ Кировском районе Перми построят новую трассу для лыжероллеров за 154 миллиона
#Пермь#Дороги#Аукцион#Реконструкция#Пермблагоустройство#Финансирование#Госэкспертиза
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика