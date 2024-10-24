В рамках реконструкции улицы Мира построят велодорожку шириной в два метра

Posted 24 октября, 09:10
Published 24 октября, 09:10
Modified 24 октября, 09:12
Updated 24 октября, 09:12
В Перми ищут подрядчика на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции дороги по ул. Мира на участке от транспортной развязки на пересечении ул. Мира, Стахановской и Карпинского до шоссе Космонавтов. Заказчиком — МКУ «Пермблагоустройство». Работы оценили в 149,1 млн рублей.
Исполнитель обязуется провести проектно-изыскательские и землеустроительные работы, а также пройти госэкспертизу. Протяженность участка составляет порядка 4,5 км. Предполагается оставить для автомобилистов по две полосы движения в каждом направлении, а для велосипедистов — сделать дорожку шириной 2 м. Предусмотрены дождевая канализация, светофоры и система видеонаблюдения.
Источниками финансирования выступят городской и региональный бюджеты. Победителя аукциона назовут 15 ноября. Срок окончания работ на объекте — 20 декабря 2025 года.