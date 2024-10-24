В региональном отделении «Единой России» прокомментировали поджог офиса в Перми

Предварительная версия случившегося — поджог, так как на месте пожара были найдены бутылки с зажигательной смесью. А на записях с камер видеонаблюдения видно двух девушек: на одной из них в момент совершения преступления загорелась куртка. Никто из людей не пострадал, злоумышленницы ушли с места инцидента.