В региональном отделении «Единой России» прокомментировали поджог офиса в Перми

Posted 24 октября, 04:29
Published 24 октября, 04:29
Modified 24 октября, 04:31
Updated 24 октября, 04:31
Сотрудники сгоревшего офиса «Единой России» продолжат работу в другом помещении после ночного пожара. Об этом корреспонденту Properm.ru рассказал первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев.
По словам Григорьева, сигнал о срабатывании сигнализации в здании поступил в 23:36. Оперативные службы и сотрудники исполкома немедленно прибыли на место происшествия и обнаружили, что горит одно помещение с несколькими рабочими местами. В результате оно выгорело полностью, а соседние помещения пострадали от продуктов горения — сажи и копоти.
Предварительная версия случившегося — поджог, так как на месте пожара были найдены бутылки с зажигательной смесью. А на записях с камер видеонаблюдения видно двух девушек: на одной из них в момент совершения преступления загорелась куртка. Никто из людей не пострадал, злоумышленницы ушли с места инцидента.
После завершения работы следствия отделение ЕР продолжит работу, случившееся преступление на его деятельность не повлияет. Как рассказал Вячеслав Григорьев, с утра планируется оценить ущерб от поджога, а после окончания следственных мероприятий сотрудники приведут помещения в порядок.
Пожар в офисе «Единой России» в Перми произошел поздно вечером 23 октября. В здании располагаются и другие организации, никто из людей не пострадал. Пока официальной информации о задержании подозреваемых в поджоге не поступало.