В России запрещают пластиковые окна. Правда или фейк?

Posted 24 октября, 16:44
Published 24 октября, 16:44
Modified 24 октября, 16:46
Updated 24 октября, 16:46
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
В интернете стала распространяться информация о запрете установки пластиковых окон с 1 ноября. Решение якобы принято в ходе стратегии по снижению использования пластика и переходу на более экологичные материалы. Уже существующие пластиковые окна оставить можно и со временем заменить на окна из других материалов, например, дерева или алюминия.
Юрист Адвокатского бюро «Ахметов, Хозяйкин и Партнеры» Романа Ахметова Валерия Буркова пояснила Properm.ru, что не нашла нормативный источник, подтверждающий данную информацию. По ее словам, юристы, работающие у крупных застройщиков Перми, также подтвердили, что это фейк.