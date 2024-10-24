В России запрещают пластиковые окна. Правда или фейк?

В интернете стала распространяться информация о запрете установки пластиковых окон с 1 ноября. Решение якобы принято в ходе стратегии по снижению использования пластика и переходу на более экологичные материалы. Уже существующие пластиковые окна оставить можно и со временем заменить на окна из других материалов, например, дерева или алюминия.