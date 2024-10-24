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Posted 24 октября, 16:44

Published 24 октября, 16:44

Modified 24 октября, 16:46

Updated 24 октября, 16:46

В России запрещают пластиковые окна. Правда или фейк?

В России запрещают пластиковые окна. Правда или фейк?

24 октября 2024, 16:44
Фото: 1MI
В сети распространяется информация о запрете установки пластиковых окон с 1 ноября.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

В интернете стала распространяться информация о запрете установки пластиковых окон с 1 ноября. Решение якобы принято в ходе стратегии по снижению использования пластика и переходу на более экологичные материалы. Уже существующие пластиковые окна оставить можно и со временем заменить на окна из других материалов, например, дерева или алюминия.

Юрист Адвокатского бюро «Ахметов, Хозяйкин и Партнеры» Романа Ахметова Валерия Буркова пояснила Properm.ru, что не нашла нормативный источник, подтверждающий данную информацию. По ее словам, юристы, работающие у крупных застройщиков Перми, также подтвердили, что это фейк.

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