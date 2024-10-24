В центре Перми появится новый ресторан с мистической атмосферой

Posted 24 октября, 05:50
Published 24 октября, 05:50
Modified 24 октября, 05:52
Updated 24 октября, 05:52
В Перми на месте кафе Lemon Tree на ул. 25 Октября, 45 планируется открыть новый ресторан. Как пишет интернет-газета «Текст», в помещении появится проект «Тайная В.». Его развитием занимается команда, которая развивает компанию по обжарке кофе «Брю ми» и открыла бистро «Огород» (ул. Революции, 24).
«Тайная В. — новая точка на гастрономической карте Перми и мира. Наша философия — аутентичная еда и карта бара, погружение в атмосферу и тайны, забота о гостях и команде», — пишут создатели ресторана. Сейчас на сайте hh.ru размещена вакансия официанта — ему предлагается зарплата от 100 тыс. рублей. Дата начала работы заведения пока не уточняется.
Ранее стало известно о грядущем открытии кафе «Восток-папа» в пермском ТРК «Семья».