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Posted 24 октября, 05:50

Published 24 октября, 05:50

Modified 24 октября, 05:52

Updated 24 октября, 05:52

В Перми на месте кафе Lemon Tree откроется ресторан «Тайная В.»

В центре Перми появится новый ресторан с мистической атмосферой

24 октября 2024, 05:50
Фото: ideogram.ai

В Перми на месте кафе Lemon Tree откроется ресторан «Тайная В.»

Дата открытия проекта пока не уточняется.

В Перми на месте кафе Lemon Tree на ул. 25 Октября, 45 планируется открыть новый ресторан. Как пишет интернет-газета «Текст», в помещении появится проект «Тайная В.». Его развитием занимается команда, которая развивает компанию по обжарке кофе «Брю ми» и открыла бистро «Огород» (ул. Революции, 24).

«Тайная В. — новая точка на гастрономической карте Перми и мира. Наша философия — аутентичная еда и карта бара, погружение в атмосферу и тайны, забота о гостях и команде», — пишут создатели ресторана. Сейчас на сайте hh.ru размещена вакансия официанта — ему предлагается зарплата от 100 тыс. рублей. Дата начала работы заведения пока не уточняется.

Ранее стало известно о грядущем открытии кафе «Восток-папа» в пермском ТРК «Семья».

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#Общество#Пермь#Общепит#Ресторан
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