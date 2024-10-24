В центре Перми появится новый ресторан с мистической атмосферой

«Тайная В. — новая точка на гастрономической карте Перми и мира. Наша философия — аутентичная еда и карта бара, погружение в атмосферу и тайны, забота о гостях и команде», — пишут создатели ресторана. Сейчас на сайте hh.ru размещена вакансия официанта — ему предлагается зарплата от 100 тыс. рублей. Дата начала работы заведения пока не уточняется.