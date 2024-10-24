Валерий Сухих отметил, что проект бюджета Прикамья продиктован интересами жителей

Также в проекте бюджета предусмотрено финансирование на социальную поддержку, в том числе многодетных семей, участников СВО, врачей и учителей и других категорий. Всего на эти направления из всех источников, в том числе средств Социального фонда России, за три года будет направлено более 195 млрд. рублей. Также проектом бюджета предусмотрена индексация мер социальной поддержки населения и стипендий с 2025 года на 5,2%. При этом индексация в отношении льгот в сфере ЖКХ составит 7,8%.