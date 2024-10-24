Валерий Сухих отметил, что проект бюджета Прикамья продиктован интересами жителей

Posted 24 октября, 07:23
Published 24 октября, 07:23
Modified 24 октября, 13:32
Updated 24 октября, 13:32
Так, согласно проекту закона о бюджете, доходы на 2025 год запланированы в объеме 241,1 млрд. руб., в 2026 году — 243,7 млрд. руб., в 2027-м — 252,7 млрд. руб. Расходы на 2025 год запланированы в объёме 268,2 млрд. руб., на 2026-й — 269,5 млрд руб., на 2027-й — 271,6 млрд руб. При этом большая их часть (67%) будет направлена на финансирование социальных программ.
«Вся наша работа нацелена на то, чтобы регион развивался, и каждая семья, каждый житель был уверен в своем будущем и будущем своих детей, — подчеркивал ранее губернатор Дмитрий Махонин.
Одно из приоритетных направлений расходов — здравоохранение. «Впервые системно выделяем средства на капремонты медучреждений. За трехлетку капитально отремонтируем 54 объекта и приведем в порядок 20 больничных территорий. Также планируем ввод в эксплуатацию более 20 новых объектов в сфере здравоохранения. Порядка 6 млрд рублей ежегодно будем направлять на лекарственное обеспечение. Это в два раза больше средств, чем раньше», — отмечал губернатор.
По словам спикера краевого парламента Валерия Сухих, представленный проект бюджета отражает многоплановое развитие Пермского края в трехлетней перспективе. «Каждая цифра бюджета продиктована интересами жителей Прикамья и обязательствами региональных властей. Принятие главного финансового документа региона обеспечит необходимые средства для выполнения поставленных задач. От качества их реализации напрямую зависит качество жизни в территориях и развитие всего региона», — отметил Валерий Сухих.
Также в проекте бюджета предусмотрено финансирование на социальную поддержку, в том числе многодетных семей, участников СВО, врачей и учителей и других категорий. Всего на эти направления из всех источников, в том числе средств Социального фонда России, за три года будет направлено более 195 млрд. рублей. Также проектом бюджета предусмотрена индексация мер социальной поддержки населения и стипендий с 2025 года на 5,2%. При этом индексация в отношении льгот в сфере ЖКХ составит 7,8%.
Так называемый «бюджет развития» составляет порядка 30% всех расходов. На модернизацию коммунальной инфраструктуры на 2025–2027 гг. предусмотрено 3,8 млрд. рублей софинансирования из краевого бюджета. Из федерального бюджета планируется получить еще 3,6 млрд. рублей. Более 5 млрд. рублей в ближайшие три года в бюджете заложены на переселение жителей из ветхого и аварийного жилья.
На строительство и реконструкцию 25 дорожных объектов за три года будет направлено 36 млрд. рублей. На ремонты и содержание 3,5 тысяч км дорог — 25 млрд. рублей. Еще 9 млрд. рублей — на обновление местных дорог.
Средняя динамика роста расчетных бюджетов территорий края в следующем году составит 18,2%. Регион сохранит действующие дотации, в том числе стимулирующие к росту числа самозанятых и росту налоговых поступлений. Среди новых направлений софинансирования региональным бюджетом: оснащение домов культуры, обустройство причальной инфраструктуры и ликвидация объектов накопленного вреда. Всего объем поддержки на вопросы местного значения в следующем году составит порядка 150 млрд. рублей.
Второе чтение проекта трехлетнего бюджета запланировано на ноябрь. В краевом парламенте создана профильная рабочая группа по его доработке.