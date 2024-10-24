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Posted 24 октября, 12:24

Published 24 октября, 12:24

Modified 24 октября, 12:24

Updated 24 октября, 12:24

Валерий Сухих прокомментировал расширение мер поддержки для семей с детьми в Прикамье

Валерий Сухих прокомментировал расширение мер поддержки для семей с детьми в Прикамье

24 октября 2024, 12:24
Фото: пресс-служба Законодательного собрания Пермского края
Изменения в региональное законодательство предложил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Соответствующий законопроект краевой парламент принял в двух чтениях.

Так, единовременную выплату при рождении ребенка смогут получать женщины, состоящие в браке с участником специальной военной операции. Размер выплаты составит 134 650 рублей. Ранее такая льгота в Пермском крае уже была предусмотрена. Теперь мера поддержка закрепляется в региональном законе.

Кроме этого, вводится новая мера поддержки. Выплату при рождении ребенка смогут получить и студентки, если они обучаются в профессиональном образовательном учреждении или вузе либо завершили обучение в течение 9 месяцев до рождения ребенка. Так называемый студенческий капитал также составит 134 650 рублей.

Председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих отметил, что принятая мера поддержки молодых семей дополняет спектр льгот, которые действуют на региональном и федеральном уровнях.

Меры поддержки начнут выплачиваться при рождении детей с 2025 года. Выплата будет предоставляться на каждого ребенка при обращении за её назначением до достижения ребенком возраста трех лет. Порядок и условия предоставления будут определяться нормативными правовыми актами правительства Пермского края.

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