Валерий Сухих прокомментировал расширение мер поддержки для семей с детьми в Прикамье

Кроме этого, вводится новая мера поддержки. Выплату при рождении ребенка смогут получить и студентки, если они обучаются в профессиональном образовательном учреждении или вузе либо завершили обучение в течение 9 месяцев до рождения ребенка. Так называемый студенческий капитал также составит 134 650 рублей.