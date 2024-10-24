Валерий Сухих рассказал об увеличении налогового вычета для инвестпроектов в Прикамье

Для приоритетных инвестиционных проектов (ПИП) размер налогового вычета повысился с 30 до 50%. Кроме этого, появилась новая категория приоритетных инвестпроектов — «высокопроизводительные». Инвестпроект будет считаться таковым, если налогоплательщик-инвестор занят в сфере обрабатывающих производств и вложил от 100 млн до 1,5 млрд рублей в создание или модернизацию производства, а также обеспечил рост показателя производительности труда. Для высокопроизводительного ПИПа максимальный размер вычета определен в размере 80% (с применением федерального инвествычета — 90%) от суммы расходов. Действие инвествычета стало бессрочным.