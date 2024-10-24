properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 октября, 08:24

Published 24 октября, 08:24

Modified 24 октября, 12:38

Updated 24 октября, 12:38

Валерий Сухих рассказал об увеличении налогового вычета для инвестпроектов в Прикамье

Валерий Сухих рассказал об увеличении налогового вычета для инвестпроектов в Прикамье

24 октября 2024, 08:24
Фото: пресс-служба Законодательного собрания Пермского края
Депутаты краевого парламента поддержали инициативу губернатора Дмитрия Махонина о налоговых льготах для инвестиционных проектов и санаториев. Законопроект принят в двух чтениях.

Для приоритетных инвестиционных проектов (ПИП) размер налогового вычета повысился с 30 до 50%. Кроме этого, появилась новая категория приоритетных инвестпроектов — «высокопроизводительные». Инвестпроект будет считаться таковым, если налогоплательщик-инвестор занят в сфере обрабатывающих производств и вложил от 100 млн до 1,5 млрд рублей в создание или модернизацию производства, а также обеспечил рост показателя производительности труда. Для высокопроизводительного ПИПа максимальный размер вычета определен в размере 80% (с применением федерального инвествычета — 90%) от суммы расходов. Действие инвествычета стало бессрочным.

По словам спикера краевого парламента Валерия Сухих, выстроенные в регионе механизмы поддержки бизнеса и предприятий стимулируют экономическую активность. «Льготы для бизнеса и предприятий — это не просто финансовая помощь, а стратегический шаг к созданию устойчивой экономики и высокотехнологичных производств. Каждая льгота должна вернуться развитием наших предприятий, а в дальнейшем — увеличением доходных поступлений в бюджет Прикамья», — отметил Валерий Сухих.

Ещё одна налоговая преференция касается санаторно-курортных организаций. Законопроект освобождает их от уплаты налога на имущество при условии, что не менее 90% суммы примененной льготы будет передаваться безвозмездно в бюджет муниципального образования на развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры. Льгота предусмотрена на три налоговых периода: с 1 января 2024 года по 1 января 2026 года.

Также согласно принятому решению, до 1 января 2026 года продлено действие налоговой ставки в размере 0% для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения. Льготой смогут воспользоваться предприниматели, осуществляющие деятельность в производственной, социальной, научной сферах, а также в сфере оказания бытовых услуг населению.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика