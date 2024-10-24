Валерий Сухих рассказал об увеличении налогового вычета для инвестпроектов в Прикамье

Posted 24 октября, 08:24
Published 24 октября, 08:24
Modified 24 октября, 12:38
Updated 24 октября, 12:38
Для приоритетных инвестиционных проектов (ПИП) размер налогового вычета повысился с 30 до 50%. Кроме этого, появилась новая категория приоритетных инвестпроектов — «высокопроизводительные». Инвестпроект будет считаться таковым, если налогоплательщик-инвестор занят в сфере обрабатывающих производств и вложил от 100 млн до 1,5 млрд рублей в создание или модернизацию производства, а также обеспечил рост показателя производительности труда. Для высокопроизводительного ПИПа максимальный размер вычета определен в размере 80% (с применением федерального инвествычета — 90%) от суммы расходов. Действие инвествычета стало бессрочным.
По словам спикера краевого парламента Валерия Сухих, выстроенные в регионе механизмы поддержки бизнеса и предприятий стимулируют экономическую активность. «Льготы для бизнеса и предприятий — это не просто финансовая помощь, а стратегический шаг к созданию устойчивой экономики и высокотехнологичных производств. Каждая льгота должна вернуться развитием наших предприятий, а в дальнейшем — увеличением доходных поступлений в бюджет Прикамья», — отметил Валерий Сухих.
Ещё одна налоговая преференция касается санаторно-курортных организаций. Законопроект освобождает их от уплаты налога на имущество при условии, что не менее 90% суммы примененной льготы будет передаваться безвозмездно в бюджет муниципального образования на развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры. Льгота предусмотрена на три налоговых периода: с 1 января 2024 года по 1 января 2026 года.
Также согласно принятому решению, до 1 января 2026 года продлено действие налоговой ставки в размере 0% для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения. Льготой смогут воспользоваться предприниматели, осуществляющие деятельность в производственной, социальной, научной сферах, а также в сфере оказания бытовых услуг населению.