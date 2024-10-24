Якушев сообщил, что приоритетом бюджета на ближайшие годы останется соцподдержка

Posted 24 октября, 15:36
Published 24 октября, 15:36
Modified 24 октября, 15:36
Updated 24 октября, 15:36
«Единая Россия» одобрила проект федерального бюджета на 2025–2027 годы в первом чтении, над которым работала совместно с Правительством России. Документ предусматривает финансирование множества социальных обязательств, включая народную программу партии. Владимир Якушев, временно исполняющий обязанности секретаря генсовета «Единой России», отметил, что приоритетными направлениями остаются социальная поддержка, национальная оборона и поддержка участников СВО и их семей. Об этом пишет mkset.
Бюджет предусматривает выполнение задач, поставленных президентом, включая индексацию пенсий работающим пенсионерам. Средний размер страховой пенсии по старости составит 24 тыс. рублей в следующем году. На поддержку детей заложено 10 трлн рублей, что охватит 10 млн человек. Только выплата единого пособия на детей составит около 4 трлн рублей в предстоящие три года.
По инициативе партии будет индексироваться материнский капитал и продолжится программа семейной ипотеки. Ежегодно на капитальный ремонт школ будет выделяться 60 млрд рублей базово и еще 15 млрд дополнительно, что затронет более 3,2 тыс. школ. К 2030 году планируется построить более 100 новых детских садов и отремонтировать свыше 800.
Значительное внимание уделено развитию образования и культуры. Будут выделены средства на развитие техникумов и создание кампусов мирового уровня, строительство которых планируется до 2036 года. Поддержку получат музеи, театры и школы искусств. Программа «Земский работник культуры» охватит более 2,5 тыс. человек.
Финансирование здравоохранения также возрастет — с упором на модернизацию первичного звена и борьбу с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Региональным бюджетам будет обеспечена поддержка, включая списание двух третей задолженностей по бюджетным кредитам. Продолжатся программы по расселению аварийного жилья и комплексному развитию территорий, пишет er.ru.
Владимир Якушев также сообщил, что между первым и вторым чтениями «Единая Россия» совместно с Правительством РФ проработает поправки к проекту бюджета, чтобы максимально учесть интересы граждан и воплотить их в конкретных программах и объектах.