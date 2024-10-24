Якушев сообщил, что приоритетом бюджета на ближайшие годы останется соцподдержка

По инициативе партии будет индексироваться материнский капитал и продолжится программа семейной ипотеки. Ежегодно на капитальный ремонт школ будет выделяться 60 млрд рублей базово и еще 15 млрд дополнительно, что затронет более 3,2 тыс. школ. К 2030 году планируется построить более 100 новых детских садов и отремонтировать свыше 800.