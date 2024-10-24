За котенка по имени Гав пермяк заплатил «Союзмультфильму» более 100 тысяч рублей

Posted 24 октября, 16:44
Published 24 октября, 16:44
Modified 24 октября, 16:46
Updated 24 октября, 16:46
В одном из магазинов в Индустриальном районе Перми агенты, представляющие интересы АО «Киностудия „Союзмультфильм“ и ООО „Союзмультфильм“ нашли пеленки с изображением персонажей советских анимационных картин „Котенок Гав“ и „Щенок Шарик“. В представление интересов своего заказчика они вышли с иском в Арбитражный суд с иском о недопустимости авторских прав.
К слову, в Перми нашлось несколько десятков предпринимателей, торгующих различным изделиями, чаще игрушками или канцтоварами, с изображениями персонажей старых мультиков. Только за 2024 год в арбитраж поступило более 150 похожих исков в интересах «Союзмультфильма».
Так как интеллектуальная собственность на этих мультипликационных героев юридически закреплена за компаниями-правообладателями, суд обязал нарушителя выплатить им компенсации за использование изображений персонажей, судебные издержки и расходы.
Два исполнительных документа о взыскании с жителя Перми денежных средств на общую сумму более 104 тысяч рублей поступили на исполнение в отдел судебных приставов по Мотовилихинскому району ГУФССП России по Пермскому краю.
Должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительных производств, однако в установленный законом срок решение суда не исполнил, в связи с чем судебным приставом были вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора и применены меры принудительного исполнения. Предпринимателю запретили совершать регистрационные действия с принадлежащим ему автомобилем Lada Samara и наложили арест на его банковские счета.
В результате вся сумма задолженности взыскана и перечислена киностудиям. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.