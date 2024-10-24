За котенка по имени Гав пермяк заплатил «Союзмультфильму» более 100 тысяч рублей

Должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительных производств, однако в установленный законом срок решение суда не исполнил, в связи с чем судебным приставом были вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора и применены меры принудительного исполнения. Предпринимателю запретили совершать регистрационные действия с принадлежащим ему автомобилем Lada Samara и наложили арест на его банковские счета.