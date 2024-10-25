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Posted 25 октября, 17:51

Published 25 октября, 17:51

Modified 25 октября, 17:54

Updated 25 октября, 17:54

Буцаев обозначил статус проектов в отрасли обращения с ТКО в Краснодарском крае

Буцаев обозначил статус проектов в отрасли обращения с ТКО в Краснодарском крае

25 октября 2024, 17:51
Вице-премьер Дмитрий Патрушев, глава Минприроды РФ Александр Козлов, гендиректор публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудили 25 октября ситуацию в отрасли обращения с отходами в регионе.

По словам Дмитрия Патрушева, весной текущего года глава государства поставил перед краем и РЭО цель ввести в работу ряд новых объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Как сообщает kubanpress.ru, президент призвал в срок до 2030 года сформировать в стране требуемый объем мощностей для обработки, утилизации и полигонного захоронения ТКО. Из этого следует, что региону предстоит увеличивать темпы развития в данном направлении.

До начала обсуждений стороны изучили текущие результаты проектирования комплекса по обращению с ТКО, который будет запущен для реализации нужд Анапы, Славянского, Красноармейского, Темрюкского и Крымского районов. Мощность обработки на предприятии будет достигать 300 тысяч тонн в год, проектная мощность участка компостирования — как минимум 110 тысяч тонн в год. Помимо этого, зампред российского правительства изучил в рамках облета региона состояние новороссийского мусорного полигона. Новая дорожная карта подразумевает проведение реконструкции данного объекта.

Согласно комментарию главы ППК «РЭО», в рамках совещания стороны обсуждали возможности реализации каждой из запущенных в работу инициатив отрасли обращения с отходами в Краснодарском крае. Буцаев подчеркнул, что глава региона держит на личном контроле выполнение работ по реализации инфраструктурных проектов, и добавил, что Российский экологический оператор со своей стороны планирует поддерживать краевую администрацию, чтобы не произошло никакого затягивания сроков сдачи.

В Краснодарском крае в общей сложности запланировано строительство 10 КПО. Суммарный объем инвестирования в постройку и запуск таких мощностей превышает 36 миллиардов рублей.

#Общество
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