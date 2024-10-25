Буцаев обозначил статус проектов в отрасли обращения с ТКО в Краснодарском крае

До начала обсуждений стороны изучили текущие результаты проектирования комплекса по обращению с ТКО, который будет запущен для реализации нужд Анапы, Славянского, Красноармейского, Темрюкского и Крымского районов. Мощность обработки на предприятии будет достигать 300 тысяч тонн в год, проектная мощность участка компостирования — как минимум 110 тысяч тонн в год. Помимо этого, зампред российского правительства изучил в рамках облета региона состояние новороссийского мусорного полигона. Новая дорожная карта подразумевает проведение реконструкции данного объекта.