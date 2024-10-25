Буцаев обозначил статус проектов в отрасли обращения с ТКО в Краснодарском крае

Posted 25 октября, 17:51
Published 25 октября, 17:51
Modified 25 октября, 17:54
Updated 25 октября, 17:54
По словам Дмитрия Патрушева, весной текущего года глава государства поставил перед краем и РЭО цель ввести в работу ряд новых объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Как сообщает kubanpress.ru, президент призвал в срок до 2030 года сформировать в стране требуемый объем мощностей для обработки, утилизации и полигонного захоронения ТКО. Из этого следует, что региону предстоит увеличивать темпы развития в данном направлении.
До начала обсуждений стороны изучили текущие результаты проектирования комплекса по обращению с ТКО, который будет запущен для реализации нужд Анапы, Славянского, Красноармейского, Темрюкского и Крымского районов. Мощность обработки на предприятии будет достигать 300 тысяч тонн в год, проектная мощность участка компостирования — как минимум 110 тысяч тонн в год. Помимо этого, зампред российского правительства изучил в рамках облета региона состояние новороссийского мусорного полигона. Новая дорожная карта подразумевает проведение реконструкции данного объекта.
Согласно комментарию главы ППК «РЭО», в рамках совещания стороны обсуждали возможности реализации каждой из запущенных в работу инициатив отрасли обращения с отходами в Краснодарском крае. Буцаев подчеркнул, что глава региона держит на личном контроле выполнение работ по реализации инфраструктурных проектов, и добавил, что Российский экологический оператор со своей стороны планирует поддерживать краевую администрацию, чтобы не произошло никакого затягивания сроков сдачи.
В Краснодарском крае в общей сложности запланировано строительство 10 КПО. Суммарный объем инвестирования в постройку и запуск таких мощностей превышает 36 миллиардов рублей.