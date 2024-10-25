«ЭнергосбыТ Плюс» провел обучающий семинар для клиентов по проекту «Азбука онлайна»

Руководитель Управления клиентского сервиса Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Александр Панкратов провел обучающий семинар для клиентов в офисе продаж и обслуживания в Перми. Мероприятие состоялось в рамках информационной кампании «Азбука онлайна». Всех желающих познакомили с онлайн-сервисами, с помощью которых можно провести оплату услуг отопления и горячего водоснабжения, сверить начисления, а также помогли подписаться на онлайн-версию квитанции, которая приходит на электронную почту.