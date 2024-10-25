«ЭнергосбыТ Плюс» провел обучающий семинар для клиентов по проекту «Азбука онлайна»

Posted 25 октября, 10:32
Published 25 октября, 10:32
Modified 25 октября, 10:34
Updated 25 октября, 10:34
Руководитель Управления клиентского сервиса Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Александр Панкратов провел обучающий семинар для клиентов в офисе продаж и обслуживания в Перми. Мероприятие состоялось в рамках информационной кампании «Азбука онлайна». Всех желающих познакомили с онлайн-сервисами, с помощью которых можно провести оплату услуг отопления и горячего водоснабжения, сверить начисления, а также помогли подписаться на онлайн-версию квитанции, которая приходит на электронную почту.
Участникам семинара, установившим на свои телефоны приложения расчетно-кассовых центров, не придется каждый месяц ездить в офисы, искать квитанцию в почтовом ящике — всё необходимое будет в их смартфонах или домашних компьютерах. Это поможет сэкономить время и силы.
«С помощью проекта „Азбука онлайна“ мы стараемся объяснить нашим клиентам, среди которых много пожилых граждан, что онлайн-сервисы — это просто и удобно. Многие операции, ради которых прежде нужно было обращаться в офисы, теперь можно быстро провести из дома», — подчеркивает Александр Панкратов.
В ближайшее время аналогичные мероприятия по консультированию клиентов пройдут в офисах продаж и обслуживания «ЭнергосбыТ Плюс» в Березниках, Чайковском и Лысьве.
Чтобы воспользоваться онлайн-сервисами, необходимо скачать приложение расчетно-кассового центра (РКЦ). В Перми клиенты «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» обслуживаются РКЦ «КРЦ-Прикамье», «Инкомус» и «Пермэнергосбыт». Узнать, какой РКЦ обслуживает конкретного клиента, можно из бумажной квитанции за тепло и горячую воду. Если у клиента возникают трудности с установкой приложения, можно обратиться в ближайший офис своего РКЦ.
Все способы подписки на электронную квитанцию и оплаты с помощью онлайн-сервисов можно найти в специальных разделах на сайте «ЭнергосбыТ Плюс».