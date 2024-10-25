Газпромбанк Автолизинг задает стандарты в сегменте Private Leasing

Клиентам категории Private Leasing доступно финансирование на суммы до 600 млн рублей (с НДС). Дорогостоящую и узкоспециализированную технику можно приобрести на максимально привлекательных условиях. Рассмотрение запросов на повышенное финансирование осуществляется за 1 день. Премиальным клиентам предлагается персональная форма договора с учетом индивидуальных интересов и потребностей в изменении стандартных условий (гибкость в управлении пени, адаптация сроков). Начать сотрудничество в большинстве случаев можно с нулевым авансом, а график платежей адаптировать под свой бизнес.