Из-за ремонта на улице Дзержинского в Перми изменится движение трамваев

В этот же день трамвайный маршрут №3 обслуживаться не будет. Для того, чтобы проехать в сторону конечной остановки «Красный Октябрь», пассажирам нужно будет воспользоваться автобусами, следующими по Парковому проспекту. В дептрансе напоминают пермякам, что актуальное расписание и движение общественного транспорта в режиме онлайн можно отследить на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии, а также в группе «ВКонтакте» «Пермский транспорт».