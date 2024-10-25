Из-за ремонта на улице Дзержинского в Перми изменится движение трамваев

Posted 25 октября, 13:31
Published 25 октября, 13:31
Modified 25 октября, 13:33
Updated 25 октября, 13:33
В Перми в грядущее воскресенье, 27 октября, временно изменится работа трамвайных маршрутов №4, 5, 6, 7, 8 и 11. Как сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта, причиной станет ремонт на ул. Дзержинского — там ограничат движение трамваев. В итоге проезд всех вагонов к депо «Красный Октябрь» будет открыт с 05:00 до 08:00 и вечером с 20:00 до 00:00.
В этот же день трамвайный маршрут №3 обслуживаться не будет. Для того, чтобы проехать в сторону конечной остановки «Красный Октябрь», пассажирам нужно будет воспользоваться автобусами, следующими по Парковому проспекту. В дептрансе напоминают пермякам, что актуальное расписание и движение общественного транспорта в режиме онлайн можно отследить на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии, а также в группе «ВКонтакте» «Пермский транспорт».
Ранее стало известно, что в Перми на полгода закроют участок шоссе Космонавтов.