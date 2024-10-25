Медленное плавное похолодание и осадки. Синоптики — о погоде в Прикамье в выходные

Posted 25 октября, 10:48
Published 25 октября, 10:48
Modified 25 октября, 10:50
Updated 25 октября, 10:50
В Пермском крае в ближайшие два дня, 26 и 27 октября, погода существенно не изменится. За окном продолжит постепенно холодать, а осадки станут смешанными, сообщают специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я».
26 октября в регионе и краевой столице будет облачно, пройдут небольшие осадки — мокрый снег, дождь. Ветер северо-западный 3-8 м/с. В Прикамье ночью прогнозируется -2…+3°, днем 0…+5°. В Перми же ночью 0…+2°, днем +2…+4°.
27 октября облачность и небольшие смешанные осадки в Перми и Прикамье продолжатся. Температура воздуха ночью в регионе -3…+2°, днем 0…+5°, ветер западный 2-7 м/с. В Перми ожидается ночью 0…+2°, днем +2…+4°, ветер северо-западный 3-8 м/с.