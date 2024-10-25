На теплоходе пермской компании умер капитан-механик. Причины трагедии выясняются

Posted 25 октября, 07:30
Published 25 октября, 07:30
Modified 25 октября, 09:32
Updated 25 октября, 09:32
На теплоходе «Нижнекамск», принадлежащем пермской компании ООО «КАМАКРУИЗ», обнаружено тело капитана-механика. Начато расследование несчастного случая.
Тело мужчины без признаков жизни было обнаружено 23 октября в каюте. Теплоход в это время находился на 2996 км реки Дон в Ростовской области. «Работодателем ООО „Кама-Круиз“ формируется комиссия по расследованию несчастного случая под председательством должностного лица Государственной инспекции труда в Пермском крае для установления причин и обстоятельств несчастного случая», — сообщает пресс-служба Госинспекции.
Подробности гибели капитана-механика пока неизвестны. По итогам проверки материалы будут переданы следственным органам.
Согласно данным открытых источников, ООО «КАМАКРУИЗ» принадлежит предпринимателю Филиппу Антонову. Выручка компании за 2023 год составила 70,8 млн рублей.
Теплоход «Нижнекамск» относится к относится к типу «шестая пятилетка». Судно построено в 1966 году. Порт прописки — Пермь.