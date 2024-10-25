На теплоходе пермской компании умер капитан-механик. Причины трагедии выясняются

Тело мужчины без признаков жизни было обнаружено 23 октября в каюте. Теплоход в это время находился на 2996 км реки Дон в Ростовской области. «Работодателем ООО „Кама-Круиз“ формируется комиссия по расследованию несчастного случая под председательством должностного лица Государственной инспекции труда в Пермском крае для установления причин и обстоятельств несчастного случая», — сообщает пресс-служба Госинспекции.