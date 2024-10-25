Отсутствие ответов пятикласснику и снос мини-рынка. Главные новости недели в Прикамье

Источник наших коллег из «Ъ-Прикамье» говорит, что между чиновниками и «СТГ» возникли разногласия. Да и это не первый случай, когда данная компания фигурирует в расторжении контракта на важный объект в Перми. К примеру, в начале октября «СТГ» сам разорвал договор в одностороннем порядке, указав на недочеты в проектно-сметной документации на реконструкцию перрона аэропорта Большое Савино.