Отсутствие ответов пятикласснику и снос мини-рынка. Главные новости недели в Прикамье

Posted 25 октября, 13:30
Published 25 октября, 13:30
Modified 25 октября, 13:30
Updated 25 октября, 13:30
Договор на возведение нового Чусовского моста с действующим подрядчиком АО «Стройтрансгаз» (СТГ) расторгнут. Возобновить работы планировали в третьем квартале текущего года, но этого не случилось.
Источник наших коллег из «Ъ-Прикамье» говорит, что между чиновниками и «СТГ» возникли разногласия. Да и это не первый случай, когда данная компания фигурирует в расторжении контракта на важный объект в Перми. К примеру, в начале октября «СТГ» сам разорвал договор в одностороннем порядке, указав на недочеты в проектно-сметной документации на реконструкцию перрона аэропорта Большое Савино.
Будни заканчиваются сносом киосков на Парковом проспекте. Читатель издания 59.ru сообщил, что рынок закрывается.
И оказалось, что это действительно так. С июня текущего года участком под бывшим рынком владеет ООО «Специализированный застройщик „ТРЭНТА“». Здесь планируется многоэтажное жилое строительство. Оказалось, что ранее участок использовался не в соответствии с видом разрешенного использования.
Перед ноябрьскими праздниками в расписании Свердловской железной дороги появились дополнительные поезда из Перми в Санкт-Петербург. Пермяки смогут уехать в северную столицу 30 октября, а из Питера можно будет добраться до Перми еще и 28 октября.
В вагонах есть все удобства, включая кондиционеры и багажное купе. Также можно воспользоваться услугой перевозки домашних питомцев без владельцев.
В прошлые выходные на юге Прикамья и в соседних районах появилась тонкая, но плотная низкая подинверсионная облачность, местами с туманами. Ученые рассказали, что когда температура воздуха повышается, такая облачность становится «потолком» для водяного пара и других примесей в атмосфере.
Примеси накапливаются в приземном слое атмосферы и не рассеиваются. Ученые объясняют, что такое метеоявление особенно нежелательно для больших городов, где наблюдается большое количество выбросов от предприятий и автомобилей.
Мэр краевой столицы Эдуард Соснин сообщил в соцсети «ВКонтакте» о снижении стоимости проездных для учеников 5-11 классов. Пермяки в комментариях радоваться не спешили: они указали, что куда-то исчез вопрос 11-летнего мальчика, спросившего, почему он должен платить за проезд на тренировки, а для депутатов общественный транспорт бесплатен.
Волна негодования долго не утихала, когда комментарий потом пропал. В администрации города объяснили, куда делся неудобный вопрос, и ответили на него.