Пермский ресторан вошел в десятку лучших в центральном округе России

Пермский ресторан Nolan Wine & Kitchen попал в ТОП-10 лучших ресторанов Центрального региона национальной премии WHERETOEAT CENTER-2024. Итоги премии подведены на этой неделе. Ранее Nolan Wine & Kitchen попал в шорт-лист из 50 заведений, который составляли эксперты.