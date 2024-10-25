Пермский ресторан вошел в десятку лучших в центральном округе России

Posted 25 октября, 10:20
Published 25 октября, 10:20
Modified 25 октября, 10:22
Updated 25 октября, 10:22
Пермский ресторан Nolan Wine & Kitchen попал в ТОП-10 лучших ресторанов Центрального региона национальной премии WHERETOEAT CENTER-2024. Итоги премии подведены на этой неделе. Ранее Nolan Wine & Kitchen попал в шорт-лист из 50 заведений, который составляли эксперты.
В тройку лидеров Центрального региона вошли:
Ассоциация российских гастрономических журналистов учредила независимую премию WHERETOEAT в 2013 году. Итоговые списки конкурсантов составляют по результатам тайного голосования экспертов — профессионалов ресторанного, винного и гостиничного бизнеса, а также авторитетных представителей специализированных СМИ.