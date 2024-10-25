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Posted 25 октября, 10:20

Published 25 октября, 10:20

Modified 25 октября, 10:22

Updated 25 октября, 10:22

Пермский ресторан Nolan Wine & Kitchen стал одним из лучших в центральном округе

Пермский ресторан вошел в десятку лучших в центральном округе России

25 октября 2024, 10:20
Фото: vk.com/barmanagementpro

Пермский ресторан Nolan Wine & Kitchen стал одним из лучших в центральном округе

Ранее заведение стало одним из лучших в ТОП-50.

Пермский ресторан Nolan Wine & Kitchen попал в ТОП-10 лучших ресторанов Центрального региона национальной премии WHERETOEAT CENTER-2024. Итоги премии подведены на этой неделе. Ранее Nolan Wine & Kitchen попал в шорт-лист из 50 заведений, который составляли эксперты.

В тройку лидеров Центрального региона вошли:

  • «Кусто» (Нижний Новгород) — победил второй год подряд;
  • «Гроза» (Кострома) — в прошлом году был на третьем месте;
  • Red Wall (Нижний Новгород) — в 2023 году был на пятом месте.

Ассоциация российских гастрономических журналистов учредила независимую премию WHERETOEAT в 2013 году. Итоговые списки конкурсантов составляют по результатам тайного голосования экспертов — профессионалов ресторанного, винного и гостиничного бизнеса, а также авторитетных представителей специализированных СМИ.

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#Общество#Пермь#Общепит#Еда#Рестораны#Премия
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