Пермяков приглашают на ночные и семейные катания на коньках

Posted 25 октября, 16:43
Published 25 октября, 16:43
Modified 25 октября, 16:46
Updated 25 октября, 16:46
Во дворце спорта «Орленок» открылись ночные и семейные массовые катания на коньках. Как сообщается на сайте школы олимпийского резерва, приходить на лед можно каждую пятницу, начиная с сегодняшней, с 23:30 до 01:30. Также массовые катания проводят каждое воскресенье с 20:00 до 22:00. Билет можно приобрести на сайте учреждения.
Посетителей ожидают приглушенный свет, приятная музыка и легкие конкурсные активности от ведущего. Лучше всего приходить влюбленной парой или компанией из четырех человек в пятницу, а семьям с детьми — в воскресенье. Тогда на билеты будет действовать специальная цена. Кроме того, в это воскресенье, 27 октября, в программе заявлен мастер-класс на льду от тренера спортивной школы.
Посетить ночные катания могут все желающие старше 18 лет. Пермяки в возрасте 16-17 лет допускаются на лед только в присутствии родителей или законных представителей.