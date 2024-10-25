Пермяков приглашают на ночные и семейные катания на коньках

Посетителей ожидают приглушенный свет, приятная музыка и легкие конкурсные активности от ведущего. Лучше всего приходить влюбленной парой или компанией из четырех человек в пятницу, а семьям с детьми — в воскресенье. Тогда на билеты будет действовать специальная цена. Кроме того, в это воскресенье, 27 октября, в программе заявлен мастер-класс на льду от тренера спортивной школы.