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Posted 25 октября, 16:43

Published 25 октября, 16:43

Modified 25 октября, 16:46

Updated 25 октября, 16:46

Пермяки смогут посетить ночные и массовые катания на коньках в ДС «Орленок»

Пермяков приглашают на ночные и семейные катания на коньках

25 октября 2024, 16:43
Фото: unsplash.com

Пермяки смогут посетить ночные и массовые катания на коньках в ДС «Орленок»

Посетителям обещают приятую музыку и легкие конкурсы.

Во дворце спорта «Орленок» открылись ночные и семейные массовые катания на коньках. Как сообщается на сайте школы олимпийского резерва, приходить на лед можно каждую пятницу, начиная с сегодняшней, с 23:30 до 01:30. Также массовые катания проводят каждое воскресенье с 20:00 до 22:00. Билет можно приобрести на сайте учреждения.

Посетителей ожидают приглушенный свет, приятная музыка и легкие конкурсные активности от ведущего. Лучше всего приходить влюбленной парой или компанией из четырех человек в пятницу, а семьям с детьми — в воскресенье. Тогда на билеты будет действовать специальная цена. Кроме того, в это воскресенье, 27 октября, в программе заявлен мастер-класс на льду от тренера спортивной школы.

Посетить ночные катания могут все желающие старше 18 лет. Пермяки в возрасте 16-17 лет допускаются на лед только в присутствии родителей или законных представителей.

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#Спорт#Общество#Пермь#Развлечения#Орленок
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