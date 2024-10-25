«Помогает реализовать задуманное»: Валерий Сухих о конкурсе краевого парламента

По словам председателя краевого парламента Валерия Сухих, за время существования конкурса юные прикамцы реализовали десятки своих проектов. «Конкурс помогает участникам заявить о себе и своих идеях на весь край и реализовать задуманное. В самых разных уголках Прикамья реализован уже не один проект „Будущих законодателей“. Ежегодно методические разработки наших педагогов ложатся в основу „Парламентских уроков“, а творческие работы самых юных участников вызывают восхищение как среди обывателей, так и профессионалов-жюри», — подчеркнул Валерий Сухих.