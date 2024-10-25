«Помогает реализовать задуманное»: Валерий Сухих о конкурсе краевого парламента

Posted 25 октября, 05:50
Published 25 октября, 05:50
Modified 25 октября, 05:52
Updated 25 октября, 05:52
Принять участие в конкурсе могут учащиеся и педагоги образовательных учреждений Пермского края. Заявки принимаются по пяти номинациям. Так, школьники могут представить на конкурс свои рисунки и фотографии, которые отражают их представления о Пермском крае, уникальные места и события, проходящие в регионе.
В номинациях «Видеофильм» и «Социальный проект» конкурсные работы должны затрагивать социально значимые темы или содержать идеи по развитию своих территорий. Для педагогов традиционно открыта номинация «Методическая разработка парламентского урока».
По словам председателя краевого парламента Валерия Сухих, за время существования конкурса юные прикамцы реализовали десятки своих проектов. «Конкурс помогает участникам заявить о себе и своих идеях на весь край и реализовать задуманное. В самых разных уголках Прикамья реализован уже не один проект „Будущих законодателей“. Ежегодно методические разработки наших педагогов ложатся в основу „Парламентских уроков“, а творческие работы самых юных участников вызывают восхищение как среди обывателей, так и профессионалов-жюри», — подчеркнул Валерий Сухих.
Заявки принимаются до 1 ноября. Победители получат дипломы и подарки. Победа в конкурсе учитывается при отборе кандидатов на получение знака отличия «Гордость Пермского края». Все участники получат электронные сертификаты об участии.
Подробнее об условиях участия, критериях оценки, требованиях к конкурсным работам — в Положении о конкурсе.
Региональный конкурс «Будущие законодатели Пермского края» проводит Законодательное Собрание Пермского края в рамках просветительского проекта «Парламентский урок».