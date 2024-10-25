Ремесло и компромисс иностранки в фильме «Анора». Рецензия на сенсацию Канн

Остальные актеры просто колоритны и уместны в предложенных обстоятельствах, и им этого достаточно. И как ни странно, именно в американском фильме становится наконец понятно, почему на роли громил и бандитов в российском кино постоянно зовут Юру Борисова — артиста с глазами голодного щеночка, в которых нет и грамма угрозы. Здесь это странное сочетание тоже раскрыто. Игорь, с которым в итоге проводит очень милый финал Анора, похож на Ваню. У него тоже ничего своего нет. У Вани родительские дом и большие деньги, а у Игоря только квартира, старый мерседес и успокоительные таблетки. И всё это бабушкино. Но что у героя Борисова точно свое, так это характер и вытекающая из него эмпатия. У Аноры это всё тоже есть. У остальных героев нет, они почти все бесхребетны и не видят в человеке человека.