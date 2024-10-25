Самолет экстренно сел в Перми из-за ухудшения самочувствия пассажира

Posted 25 октября, 03:14
Published 25 октября, 03:14
Modified 25 октября, 03:52
Updated 25 октября, 03:52
Самолет, следовавший рейсом Москва — Нижневартовск, совершил экстренную посадку в аэропорту Перми из-за ухудшения состояния пассажира, сообщает телеграм-канал «ЧП Пермь». Перевозчиком выступает «Аэрофлот».
Как передает источник, пожилой пассажирке стало плохо во время полета — она упала и потеряла сознание. В Перми женщине оказали медицинскую помощь. К сожалению ее спасти не удалось, она скончалась. На месте работали сотрудники полиции. Остальных пассажиров вывели в здание аэропорта.
Судя по всему, речь идет о рейсе SU 1646 Москва — Нижневартовск. Вылетел самолет из столицы в 22:45. В Нижневартовске должен был приземлиться в 4:15.
В Минздраве корреспонденту Properm.ru сообщили, что судно совершило вынужденную посадку из-за ухудшения состояния пассажирки. «Несмотря на усилия бригады скорой медицинской помощи, женщина 77 лет скончалась», рассказали в пресс-службе ведомства.
На запрос редакции в транспортной полиции еще не ответили.
UPD: В Пермском ЛО МВД России на транспорте Properm.ru сообщили, что самолет совершил вынужденную посадку в связи с тем, что женщина 77 лет находилась без сознания. По прилету в Пермь проводились реанимационные мероприятия, констатирована внезапная смерть.