Самолет экстренно сел в Перми из-за ухудшения самочувствия пассажира

Как передает источник, пожилой пассажирке стало плохо во время полета — она упала и потеряла сознание. В Перми женщине оказали медицинскую помощь. К сожалению ее спасти не удалось, она скончалась. На месте работали сотрудники полиции. Остальных пассажиров вывели в здание аэропорта.