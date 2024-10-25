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Posted 25 октября, 14:32

Published 25 октября, 14:32

Modified 25 октября, 14:34

Updated 25 октября, 14:34

С 28 октября в Перми изменятся маршруты движения четырех автобусов.

Со следующей недели в Перми поменяют расписание движения четырех автобусных маршрутов

25 октября 2024, 14:32
Фото: Максим Кимерлинг. properm.ru

С 28 октября в Перми изменятся маршруты движения четырех автобусов.

Сюжет
Пермская езда
Один из маршрутов прекратит работу до весны.

В Перми с понедельника, 28 октября, изменится расписание движения четырех автобусных маршрутов, сообщают в городском департаменте транспорта.

Маршрут №46 «Пермский академический „Театр-Театр“ — Северное кладбище» временно завершит свою работу на зимний период. А маршрут №65 «Сосновый бор — Садовая — Березовая роща» на это же время сократится — будет курсировать от остановки «Садовая» до «Березовой рощи». К обычному режиму работы эти два автобуса власти обещают вернуть весной 2025 года.

Также в мэрии предупреждают, что будет скорректировано расписание движения маршрутов №17 и №40. Пассажирам необходимо следить за расписанием автобусов — его можно уточнить на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.

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#Пермская езда#Пермь#Автобусы#Общественный транспорт
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