Со следующей недели в Перми поменяют расписание движения четырех автобусных маршрутов

Posted 25 октября, 14:32
Published 25 октября, 14:32
Modified 25 октября, 14:34
Updated 25 октября, 14:34
В Перми с понедельника, 28 октября, изменится расписание движения четырех автобусных маршрутов, сообщают в городском департаменте транспорта.
Маршрут №46 «Пермский академический „Театр-Театр“ — Северное кладбище» временно завершит свою работу на зимний период. А маршрут №65 «Сосновый бор — Садовая — Березовая роща» на это же время сократится — будет курсировать от остановки «Садовая» до «Березовой рощи». К обычному режиму работы эти два автобуса власти обещают вернуть весной 2025 года.
Также в мэрии предупреждают, что будет скорректировано расписание движения маршрутов №17 и №40. Пассажирам необходимо следить за расписанием автобусов — его можно уточнить на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.