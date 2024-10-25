Со следующей недели в Перми поменяют расписание движения четырех автобусных маршрутов

Маршрут №46 «Пермский академический „Театр-Театр“ — Северное кладбище» временно завершит свою работу на зимний период. А маршрут №65 «Сосновый бор — Садовая — Березовая роща» на это же время сократится — будет курсировать от остановки «Садовая» до «Березовой рощи». К обычному режиму работы эти два автобуса власти обещают вернуть весной 2025 года.