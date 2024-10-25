Участок шоссе Космонавтов закрыли на полгода

Posted 25 октября, 13:15
Published 25 октября, 13:15
Modified 25 октября, 17:18
Updated 25 октября, 17:18
В Перми движение транспорта по шоссе Космонавтов частично закрыли до 1 мая 2025 года. Как сообщают в пресс-службе Минтранса Прикамья, ограничение вводится на участке от ул. Борчанинова до Мильчакова. Из опубликованной схемы следует, что движение будет открыто по обеим сторонам движения на каждой полосе.
Причиной перекрытия стало строительство автодороги по ул. Крисанова. Власти просят водителей заранее планировать маршруты поездок.