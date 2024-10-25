Участок шоссе Космонавтов закрыли на полгода

В Перми движение транспорта по шоссе Космонавтов частично закрыли до 1 мая 2025 года. Как сообщают в пресс-службе Минтранса Прикамья, ограничение вводится на участке от ул. Борчанинова до Мильчакова. Из опубликованной схемы следует, что движение будет открыто по обеим сторонам движения на каждой полосе.