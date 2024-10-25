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Posted 25 октября, 13:15

Published 25 октября, 13:15

Modified 25 октября, 17:18

Updated 25 октября, 17:18

Участок шоссе Космонавтов закрыли до 1 мая 2025 года

Участок шоссе Космонавтов закрыли на полгода

25 октября 2024, 13:15
Фото: Google Maps

Участок шоссе Космонавтов закрыли до 1 мая 2025 года

Сюжет
Пермская езда
Причиной неудобств для водителей станет строительство ул. Крисанова.

В Перми движение транспорта по шоссе Космонавтов частично закрыли до 1 мая 2025 года. Как сообщают в пресс-службе Минтранса Прикамья, ограничение вводится на участке от ул. Борчанинова до Мильчакова. Из опубликованной схемы следует, что движение будет открыто по обеим сторонам движения на каждой полосе.

Фото: пресс-служба министерства транспорта Пермского края

Причиной перекрытия стало строительство автодороги по ул. Крисанова. Власти просят водителей заранее планировать маршруты поездок.

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#Авто#Пермская езда#Пермь#Ограничение движения#Перекрытие
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