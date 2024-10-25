В Новокузнецке столкнулись иномарка и «буханка»

Posted 25 октября, 12:42
Published 25 октября, 12:42
Modified 25 октября, 12:44
Updated 25 октября, 12:44
В Центральном районе Новокузнецка произошло жесткое ДТП с автомобилями Ford Focus и УАЗ («буханка»). В городском управлении по защите населения и территории сообщили, что УАЗ принадлежит местной транспортной компании.
Спасатели выехали на место аварии, отключили аккумуляторы машин и произвели их стабилизацию. Автомобили, в особенности Ford, серьезно повреждены после столкновения. Но к счастью, никто из пассажиров или водителей не пострадал, сообщает VSE42.Ru.