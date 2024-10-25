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Posted 25 октября, 12:42

Published 25 октября, 12:42

Modified 25 октября, 12:44

Updated 25 октября, 12:44

В Новокузнецке столкнулись иномарка и «буханка»

В Новокузнецке столкнулись иномарка и «буханка»

25 октября 2024, 12:42
Фото: Управление по защите населения и территории Новокузнецка
Сюжет
Дтп
Подробности аварии рассказали городские власти.

В Центральном районе Новокузнецка произошло жесткое ДТП с автомобилями Ford Focus и УАЗ («буханка»). В городском управлении по защите населения и территории сообщили, что УАЗ принадлежит местной транспортной компании.

Спасатели выехали на место аварии, отключили аккумуляторы машин и произвели их стабилизацию. Автомобили, в особенности Ford, серьезно повреждены после столкновения. Но к счастью, никто из пассажиров или водителей не пострадал, сообщает VSE42.Ru.

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#Происшествия#Дтп#Авария
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