В Перми в больнице им. Гринберга отключили воду из-за аварии

Корреспондент Properm.ru направил запрос в краевой Минздрав и ООО «Новогор-Прикамье». В коммунальной службе пояснили, что сейчас проводится раскопка для проведения ремонтных работ. Больница об отключении предупреждена, также обеспечен подвоз воды автоцистерной. В Минздраве подтвердили, к медучреждению был организован подвоз как горячей, так и холодной воды.