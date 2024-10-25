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Posted 25 октября, 08:13

Published 25 октября, 08:13

Modified 25 октября, 12:03

Updated 25 октября, 12:03

В Перми в больнице им. Гринберга отключили воду из-за аварии

В Перми в больнице им. Гринберга отключили воду из-за аварии

25 октября 2024, 08:13
Фото: 1MI
К учреждению обеспечен подвоз воды.

В Перми в Медико-санитарной части №11 больницы им. Гринберга, отключили воду из-за аварии. Нет ни горячего, ни холодного водоснабжения, сообщила читательница Properm.ru.

Корреспондент Properm.ru направил запрос в краевой Минздрав и ООО «Новогор-Прикамье». В коммунальной службе пояснили, что сейчас проводится раскопка для проведения ремонтных работ. Больница об отключении предупреждена, также обеспечен подвоз воды автоцистерной. В Минздраве подтвердили, к медучреждению был организован подвоз как горячей, так и холодной воды.

UPD. 17:00: Водоснабжение в больнице восстановлено, сообщили Properm.ru в ООО «Новогор-Прикамье».

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#Пермь#Авария#Минздрав#Водоснабжение
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