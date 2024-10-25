В Перми закрылась кофейня, в которой работали собаки

Posted 25 октября, 06:12
Published 25 октября, 06:12
Modified 25 октября, 09:26
Updated 25 октября, 09:26
В Перми закрылась кофейня Dog coffee. Это было единственное в городе заведение, где «работали» собаки. Сейчас на это месте будет находится другая кофейня — «Раф Лайф», сообщает ИА «Текст».
Дог-френдли заведение было открыто Аленой Чуриной в 2018 году. Тогда у пермяков впервые появилась возможность выпить кофе со своим питомцем. На входе посетителей принимали бариста и собаки.
Через некоторое время кофейня изменила свое название на Stardogs, а потом — на Dog coffee. В прошлом году кофейню выставили на продажу, после чего собственник сменился.