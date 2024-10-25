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Posted 25 октября, 06:12

Published 25 октября, 06:12

Modified 25 октября, 09:26

Updated 25 октября, 09:26

В Перми закрылась единственная кофейня Dog coffee, в которой работали собаки

В Перми закрылась кофейня, в которой работали собаки

25 октября 2024, 06:12
Фото: Изображение Midjourney

В Перми закрылась единственная кофейня Dog coffee, в которой работали собаки

Кофейня была выставлена на продажу в 2023 году.

В Перми закрылась кофейня Dog coffee. Это было единственное в городе заведение, где «работали» собаки. Сейчас на это месте будет находится другая кофейня — «Раф Лайф», сообщает ИА «Текст».

Дог-френдли заведение было открыто Аленой Чуриной в 2018 году. Тогда у пермяков впервые появилась возможность выпить кофе со своим питомцем. На входе посетителей принимали бариста и собаки.

Через некоторое время кофейня изменила свое название на Stardogs, а потом — на Dog coffee. В прошлом году кофейню выставили на продажу, после чего собственник сменился.

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#Пермь#Собаки#Продажа#Еда#Питомцы#Кофейня
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