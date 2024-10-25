В Пермском крае предлагают награждать примерных отцов

Posted 25 октября, 11:08
Published 25 октября, 11:08
Modified 25 октября, 11:10
Updated 25 октября, 11:10
В Прикамье хотят ввести награду «Отцовская доблесть», сообщает ИА «Текст» со ссылкой на главу краевой общественной палаты Лилию Ширяеву.
Обсуждение инициативы прошло в рамках круглого стола «Духовно-нравственные ценности в образовательном пространстве Пермского края» на базе ПГНИУ. Награждаться будут отцы, представляющие собой достойный пример главы семьи и участвующие в воспитании детей.
Ранее также сообщалось, что в Алтайском крае предложили ввести награду для многодетных отцов, которые воспитывает своих детей ответственно. В региона Совет отцов осуществляет свою работу с 2009 года. За этот период создано 82 добровольческих отцовских отряда.
Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) в 2021 году провел опрос о роли отца в жизни ребенка. 45% респондентов придерживаются мнения, что большинство отцов в России не участвуют в активном воспитании своих детей. При этом, больтрети опрошенных (39%) обратного убеждения. Трудности с однозначным ответом испытали 16% граждан. 64% респондентов заявили, что отец сыграл большую роль в их воспитании, а 25% — не принимал участия.