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Posted 25 октября, 11:08

Published 25 октября, 11:08

Modified 25 октября, 11:10

Updated 25 октября, 11:10

В Прикамье хотят ввести награду «Отцовская доблесть»

В Пермском крае предлагают награждать примерных отцов

25 октября 2024, 11:08
Фото: Изображение Midjourney

В Прикамье хотят ввести награду «Отцовская доблесть»

Сюжет
ПГНИУ
Инициативу обсудили в ходе круглого стола «Духовно-нравственные ценности в образовательном пространстве Пермского края».

В Прикамье хотят ввести награду «Отцовская доблесть», сообщает ИА «Текст» со ссылкой на главу краевой общественной палаты Лилию Ширяеву.

Обсуждение инициативы прошло в рамках круглого стола «Духовно-нравственные ценности в образовательном пространстве Пермского края» на базе ПГНИУ. Награждаться будут отцы, представляющие собой достойный пример главы семьи и участвующие в воспитании детей.

Ранее также сообщалось, что в Алтайском крае предложили ввести награду для многодетных отцов, которые воспитывает своих детей ответственно. В региона Совет отцов осуществляет свою работу с 2009 года. За этот период создано 82 добровольческих отцовских отряда.

Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) в 2021 году провел опрос о роли отца в жизни ребенка. 45% респондентов придерживаются мнения, что большинство отцов в России не участвуют в активном воспитании своих детей. При этом, больтрети опрошенных (39%) обратного убеждения. Трудности с однозначным ответом испытали 16% граждан. 64% респондентов заявили, что отец сыграл большую роль в их воспитании, а 25% — не принимал участия.

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#ПГНИУ#Пермский край#Награда#Семья#Прикамье#ИА Текст
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