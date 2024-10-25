В Пермском крае предлагают награждать примерных отцов

Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) в 2021 году провел опрос о роли отца в жизни ребенка. 45% респондентов придерживаются мнения, что большинство отцов в России не участвуют в активном воспитании своих детей. При этом, больтрети опрошенных (39%) обратного убеждения. Трудности с однозначным ответом испытали 16% граждан. 64% респондентов заявили, что отец сыграл большую роль в их воспитании, а 25% — не принимал участия.