Вторая победа подряд после серии поражений! «Молот» обыграл «Олимпию»

Posted 25 октября, 15:20
Published 25 октября, 15:20
Modified 25 октября, 15:22
Updated 25 октября, 15:22
Вчера, 24 октября, пермский хоккейный клуб «Молот» одержал вторую победу подряд под руководством нового главного тренера Евгения Попихина. Команда начала домашнюю серию игр, победив «Олимпию» (Кирово-Чепецк) со счетом 4:3. Авторами шайб в ворота соперника стали Руслан Галимзянов, Ярослав Зыков, Максим Кицын и Денис Голубев.
Евгений Попихин, главный тренер ХК «Молот»:
— По игре: первый период хорошо сыграли, во втором немножко поплыли, соперник хорошо сыграл, мы немножко запаздывали с пасом, с выходом, ну, а третий — так сыграли по счету. Но этот гол необязательный — 4:3… Ну, это хоккей, самое главное — победа. То, что ребята потихонечку возвращаются на уровень, когда ты выигрываешь. Не так просто после шести поражений сразу взлететь. Много работы, ребята хорошо работают, серьезно относятся. Поэтому идем дальше, от игры к игре — это очень важно.
Следующий матч также состоится в Перми — 30 октября «Молот» встретится на льду с «Нефтяником» из Альметьевска. В прошлый раз пермяки победили «Ижсталь» — матч завершился с большим отрывом 7:2.