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Posted 25 октября, 15:20

Published 25 октября, 15:20

Modified 25 октября, 15:22

Updated 25 октября, 15:22

ХК «Молот» 24 октября одержал вторую победу подряд

Вторая победа подряд после серии поражений! «Молот» обыграл «Олимпию»

25 октября 2024, 15:20
Фото: пресс-служба ХК «Молот»

ХК «Молот» 24 октября одержал вторую победу подряд

Следующий матч пройдет 30 октября.

Вчера, 24 октября, пермский хоккейный клуб «Молот» одержал вторую победу подряд под руководством нового главного тренера Евгения Попихина. Команда начала домашнюю серию игр, победив «Олимпию» (Кирово-Чепецк) со счетом 4:3. Авторами шайб в ворота соперника стали Руслан Галимзянов, Ярослав Зыков, Максим Кицын и Денис Голубев.

Евгений Попихин, главный тренер ХК «Молот»:

— По игре: первый период хорошо сыграли, во втором немножко поплыли, соперник хорошо сыграл, мы немножко запаздывали с пасом, с выходом, ну, а третий — так сыграли по счету. Но этот гол необязательный — 4:3… Ну, это хоккей, самое главное — победа. То, что ребята потихонечку возвращаются на уровень, когда ты выигрываешь. Не так просто после шести поражений сразу взлететь. Много работы, ребята хорошо работают, серьезно относятся. Поэтому идем дальше, от игры к игре — это очень важно.

Следующий матч также состоится в Перми — 30 октября «Молот» встретится на льду с «Нефтяником» из Альметьевска. В прошлый раз пермяки победили «Ижсталь» — матч завершился с большим отрывом 7:2.

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