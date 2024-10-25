Выгуливать собак или стать сотрудником. Пермский «Островок надежды» просит о помощи

Для тех, кто не рассматривает работу в приюте, но хочет поддержать бездомных животных, есть возможность стать куратором или опекуном. Для этого выберите понравившуюся собаку и приезжайте к ней в гости. Одежда должна быть походной, а с собой можно взять термос с чаем и перекус для себя и куриные шейки и мягкие кусочки мясопродуктов — для подопечной. Пермякам предлагается взять ошейник с поводком с собой и периодически гулять с собакой по полям вокруг приюта. Связаться с «Островком надежды» можно через группу «ВКонтакте».