properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября, 16:08

Published 25 октября, 16:08

Modified 25 октября, 16:10

Updated 25 октября, 16:10

Пермский приют для собак «Островок надежды» ищет волонтеров и сотрудников

Выгуливать собак или стать сотрудником. Пермский «Островок надежды» просит о помощи

25 октября 2024, 16:08
Фото: Telegram-канал приюта «Островок надежды»

Пермский приют для собак «Островок надежды» ищет волонтеров и сотрудников

Сюжет
Доброта на ПП
У тех, кто любит животных, есть возможность взять понравившуюся собаку под опеку.

Приют для бездомных собак «Островок надежды», находящийся в селе Усть-Качка, ищет сотрудников и волонтеров. В учреждении сейчас живут пять кошек и около 600 собак.

Сотрудники сообщают, что работы в приюте хватает: нужно каждый день мыть кастрюли и тазы, варить кашу, чистить вольеры и наливать воду в ведра для питомцев. Кроме того, многим животным ежедневно необходимо давать лекарства, а некоторым — ставить уколы. А с наступлением холодов «Островку надежды» нужны волонтеры, которые помогут разложить солому по будкам, чтобы собаки не мерзли.

Для тех, кто не рассматривает работу в приюте, но хочет поддержать бездомных животных, есть возможность стать куратором или опекуном. Для этого выберите понравившуюся собаку и приезжайте к ней в гости. Одежда должна быть походной, а с собой можно взять термос с чаем и перекус для себя и куриные шейки и мягкие кусочки мясопродуктов — для подопечной. Пермякам предлагается взять ошейник с поводком с собой и периодически гулять с собакой по полям вокруг приюта. Связаться с «Островком надежды» можно через группу «ВКонтакте».

Читайте также:
Пермский толстый кот Крошик за семь недель похудел почти на 3 кгСпециалисты рассказали, как проходит день кота Крошика в реабилитационном центреТолстый кот Крошик совершил свой первый прыжок в пермском реабилитационном центре
#Общество#Пермь#Доброта на ПП#Собаки#Приют для собак#Домашние животные
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика