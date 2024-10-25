Выгуливать собак или стать сотрудником. Пермский «Островок надежды» просит о помощи

Posted 25 октября, 16:08
Published 25 октября, 16:08
Modified 25 октября, 16:10
Updated 25 октября, 16:10
Приют для бездомных собак «Островок надежды», находящийся в селе Усть-Качка, ищет сотрудников и волонтеров. В учреждении сейчас живут пять кошек и около 600 собак.
Сотрудники сообщают, что работы в приюте хватает: нужно каждый день мыть кастрюли и тазы, варить кашу, чистить вольеры и наливать воду в ведра для питомцев. Кроме того, многим животным ежедневно необходимо давать лекарства, а некоторым — ставить уколы. А с наступлением холодов «Островку надежды» нужны волонтеры, которые помогут разложить солому по будкам, чтобы собаки не мерзли.
Для тех, кто не рассматривает работу в приюте, но хочет поддержать бездомных животных, есть возможность стать куратором или опекуном. Для этого выберите понравившуюся собаку и приезжайте к ней в гости. Одежда должна быть походной, а с собой можно взять термос с чаем и перекус для себя и куриные шейки и мягкие кусочки мясопродуктов — для подопечной. Пермякам предлагается взять ошейник с поводком с собой и периодически гулять с собакой по полям вокруг приюта. Связаться с «Островком надежды» можно через группу «ВКонтакте».