Выходные в Пермском крае начнутся с мокрого снега и гололедицы

Posted 25 октября, 09:23
Published 25 октября, 09:23
Modified 25 октября, 10:51
Updated 25 октября, 10:51
В Прикамье завтра, 26 октября, ожидается ухудшение погоды. В регионе ночью пройдет небольшой, местами умеренный мокрый снег и снег, в южных территориях прогнозируется дождь, а в отдельных районах Пермского края — туман.
Днем в регионе, предупреждают в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, пройдет мокрый снег, на юге края — дождь. В северных районах на дорогах образуется гололедица. Ночью температура воздуха -3…+2°, днем 0…+5°. Скорость западного, северо-западного ветра — 3-8 м/с.
В связи с неблагоприятной погодой повышается риск возникновения заторов на дорогах, возникновения аварий на объектах ЖКХ, а также увеличения количества ДТП и техногенных пожаров. В Едином центре поддержки Пермского края рекомендуют жителям региона одеваться по погоде и не переохлаждаться, а водителям — не превышать скорость и соблюдать дистанцию между автомобилями. Пешеходам нужно быть осторожными при передвижении пешком и переходе проезжей части. Об инцидентах немедленно сообщайте в экстренные службы по единому бесплатному номеру 112.