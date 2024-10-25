Выходные в Пермском крае начнутся с мокрого снега и гололедицы

В связи с неблагоприятной погодой повышается риск возникновения заторов на дорогах, возникновения аварий на объектах ЖКХ, а также увеличения количества ДТП и техногенных пожаров. В Едином центре поддержки Пермского края рекомендуют жителям региона одеваться по погоде и не переохлаждаться, а водителям — не превышать скорость и соблюдать дистанцию между автомобилями. Пешеходам нужно быть осторожными при передвижении пешком и переходе проезжей части. Об инцидентах немедленно сообщайте в экстренные службы по единому бесплатному номеру 112.