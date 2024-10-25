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Posted 25 октября, 09:23

Published 25 октября, 09:23

Modified 25 октября, 10:51

Updated 25 октября, 10:51

В Прикамье 26 октября ожидаются мокрый снег и гололедица

Выходные в Пермском крае начнутся с мокрого снега и гололедицы

25 октября 2024, 09:23
Фото: ideogram.ai

В Прикамье 26 октября ожидаются мокрый снег и гололедица

Жителям региона следует быть особенно осторожными на дорогах.

В Прикамье завтра, 26 октября, ожидается ухудшение погоды. В регионе ночью пройдет небольшой, местами умеренный мокрый снег и снег, в южных территориях прогнозируется дождь, а в отдельных районах Пермского края — туман.

Днем в регионе, предупреждают в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, пройдет мокрый снег, на юге края — дождь. В северных районах на дорогах образуется гололедица. Ночью температура воздуха -3…+2°, днем 0…+5°. Скорость западного, северо-западного ветра — 3-8 м/с.

В связи с неблагоприятной погодой повышается риск возникновения заторов на дорогах, возникновения аварий на объектах ЖКХ, а также увеличения количества ДТП и техногенных пожаров. В Едином центре поддержки Пермского края рекомендуют жителям региона одеваться по погоде и не переохлаждаться, а водителям — не превышать скорость и соблюдать дистанцию между автомобилями. Пешеходам нужно быть осторожными при передвижении пешком и переходе проезжей части. Об инцидентах немедленно сообщайте в экстренные службы по единому бесплатному номеру 112.

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#Регион#Пермь#Погода#Снег#Гололедица
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