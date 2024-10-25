Замминистра энергетики РФ задержали в рамках дела, связанного с Прикамьем

Posted 25 октября, 05:36
Published 25 октября, 05:36
Modified 25 октября, 05:38
Updated 25 октября, 05:38
Вчера, 24 октября, силовики провели обыски. В ходе проверочных мероприятий были задержаны замминистра энергетики России Сергей Мочальников и его предшественник Анатолий Яновский. По данным «Ъ-Прикамье», Мочальникова обвиняют в трех эпизодах злоупотребления полномочиями. Они были совершены на его бывшей работе директором департамента угольной промышленности Минэнерго.
Один из эпизодов связан с выполнением контракта в Пермском крае. В работы входил снос зданий, рекультивация породных отвалов и сброс шахтных вод шахты «Усьва-3» в Гремячинске. По мнению следствия, в 2018 году Мочальников подписал акты выполненных работ с подрядчиком, ООО «Сибстройинвест». Однако, первый знал о том, что информация об объеме работ и расходах предоставлена неверная. Компания получила деньги в полном объеме, что повлекло существенное нарушение интересов государства. 25 октября суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании замминистра меры пресечения.
Сергею Мочальникову 49 лет. Родился он в поселке Нефтегорск Самарской области. Окончил в Самаре университет по специальности «разработка и эксплуатация нефтегазовых месторождений». Второе высшее он получил Международной академии маркетинга и менеджмента по специальности «мировая экономика». С 2014 года работал директором Департамента угольной и торфяной промышленности в Минэнерго РФ. С 2022 года устроился замминистра энергетики РФ.