Замминистра энергетики РФ задержали в рамках дела, связанного с Прикамьем

Один из эпизодов связан с выполнением контракта в Пермском крае. В работы входил снос зданий, рекультивация породных отвалов и сброс шахтных вод шахты «Усьва-3» в Гремячинске. По мнению следствия, в 2018 году Мочальников подписал акты выполненных работ с подрядчиком, ООО «Сибстройинвест». Однако, первый знал о том, что информация об объеме работ и расходах предоставлена неверная. Компания получила деньги в полном объеме, что повлекло существенное нарушение интересов государства. 25 октября суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании замминистра меры пресечения.