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Posted 25 октября, 09:26

Published 25 октября, 09:26

Modified 25 октября, 09:29

Updated 25 октября, 09:29

Пермский синоптик раскрыл, какой будет зима в этом году

Зима близко. Будут ли пермяки страдать от холода?

25 октября 2024, 09:26
Фото: 1MI

Пермский синоптик раскрыл, какой будет зима в этом году

Через неделю в регионе образуется временный снежный покров.

В этом году в Прикамье будет одна из теплых зим. Ранее такой характер погоды в третьей декаде октября нередко указывал на предстоящую теплую зиму. К примеру, в 2006, 2008, отчасти 2015, 2018, 2019 годах, сообщил корреспонденту Properm.ru доцент географического факультета ПГНИУ Андрей Шихов. При этом метеоролог отмечает, что прогноз на такой длинный срок обычно неопределенный.

Установления метеозимы пока не наблюдает. Хотя где-то через неделю, на границе октября и ноября, и могут быть осадки в виде мокрого снега при околонулевой температуре. Это приведет к образованию временного снежного покрова.

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#Прогноз погоды#Зима#Снег#Осадки#Прикамье#Температура#Метеорология
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