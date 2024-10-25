Зима близко. Будут ли пермяки страдать от холода?

В этом году в Прикамье будет одна из теплых зим. Ранее такой характер погоды в третьей декаде октября нередко указывал на предстоящую теплую зиму. К примеру, в 2006, 2008, отчасти 2015, 2018, 2019 годах, сообщил корреспонденту Properm.ru доцент географического факультета ПГНИУ Андрей Шихов. При этом метеоролог отмечает, что прогноз на такой длинный срок обычно неопределенный.