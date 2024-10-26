Худеющий пермский кот Крошик экстренно госпитализирован в ветклинику

Реабилитация и лечение Крошика начались два месяца назад. Тогда волонтеры отправили его восстанавливаться в реабилитационный центр DogMas. До этого кот находился в подвале больницы, где неравнодушные пермяки раскормили его до веса 17 кг. После этого животное стало худеть и сбросило почти 3 кг.