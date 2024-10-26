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Posted 26 октября, 12:38

Published 26 октября, 12:38

Modified 26 октября, 12:40

Updated 26 октября, 12:40

Пермский толстый кот Крошик экстренно госпитализирован в ветеринарную клинику

Худеющий пермский кот Крошик экстренно госпитализирован в ветклинику

26 октября 2024, 12:38
Фото: vk.com/cat_kroshik; rehabDogPerm / Telegram

Пермский толстый кот Крошик экстренно госпитализирован в ветеринарную клинику

Известный на весь мир кот находится в стабильно тяжелом состоянии.

Худеющий пермский кот Крошик экстренно госпитализирован. Вчера, 25 октября, он начал задыхаться и его увезли в ветеринарную клинику. Сейчас животное находится в кислородной камере, сообщает руководитель пермского приюта «Матроскин» Галя Море.

«Благодаря тому, что он значительно сбросил вес, врачи смогли разглядеть его внутренние органы на УЗИ. Страдают все внутренние органы — печень, желчный пузырь, почки, мочевой пузырь. И у врачей есть подозрения на новообразование», — пишет Галя в группе, посвященной восстановлению животного. Состояние кота оценивается как стабильно тяжелое.

Реабилитация и лечение Крошика начались два месяца назад. Тогда волонтеры отправили его восстанавливаться в реабилитационный центр DogMas. До этого кот находился в подвале больницы, где неравнодушные пермяки раскормили его до веса 17 кг. После этого животное стало худеть и сбросило почти 3 кг.

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#Общество#Пермь#Кот#Матроскин#Домашние животные#Кошки#Приют Матроскин#Крошик
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