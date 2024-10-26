Худеющий пермский кот Крошик экстренно госпитализирован в ветклинику

Posted 26 октября, 12:38
Published 26 октября, 12:38
Modified 26 октября, 12:40
Updated 26 октября, 12:40
Худеющий пермский кот Крошик экстренно госпитализирован. Вчера, 25 октября, он начал задыхаться и его увезли в ветеринарную клинику. Сейчас животное находится в кислородной камере, сообщает руководитель пермского приюта «Матроскин» Галя Море.
«Благодаря тому, что он значительно сбросил вес, врачи смогли разглядеть его внутренние органы на УЗИ. Страдают все внутренние органы — печень, желчный пузырь, почки, мочевой пузырь. И у врачей есть подозрения на новообразование», — пишет Галя в группе, посвященной восстановлению животного. Состояние кота оценивается как стабильно тяжелое.
Реабилитация и лечение Крошика начались два месяца назад. Тогда волонтеры отправили его восстанавливаться в реабилитационный центр DogMas. До этого кот находился в подвале больницы, где неравнодушные пермяки раскормили его до веса 17 кг. После этого животное стало худеть и сбросило почти 3 кг.