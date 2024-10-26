На уроке в одном из сел Кудымкарского округа девятикласснику выстрелили в голову

Posted 26 октября, 11:19
Published 26 октября, 11:19
Modified 26 октября, 11:22
Updated 26 октября, 11:22
В одной из сельских школ Кудымкарского округа девятиклассник получил пулевое ранение на уроке «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР). Как сообщает издание «Парма-Новости», происшествие случилось еще 16 октября.
ОБЗР отличается от ОБЖ тем, что в него включены практические занятия по начальной военной подготовке и оказанию первой медицинской помощи. В селе говорят, что в школе, где случилось ЧП, не было специально обустроенного класса для нового предмета и специально обученного педагога. Уроки вела в спортзале учитель физкультуры. Односельчане говорят, что женщина не хотела браться за ведение предмета, но директор настоял.
На уроке ОБЗР пуля, выпущенная из пневматической винтовки, попала в правый висок 15-летнему девятикласснику. Следователи-криминалисты сейчас выясняют, как именно это случилось. В селе Кудымкарского района обсуждают две версии. По одной из них, две школьницы одновременно выстрелили и одна пуля отрикошетила от стены и попала в голову юноши, стоящего за ними. По второй версии пуля попала в пострадавшего, когда из винтовки выстрелил его одноклассник. По неофициальной информации, в момент выстрела педагога в спортзале не было.
Первую помощь юноше оказали фельдшеры местного фельдшерско-акушерского пункта, в этот день они ставили плановые прививки сотрудникам школы. Из Кудымкара приехала карета скорой помощи и увезла подростка в отделение реанимации, откуда его на вертолете отправили в Пермь. По информации «Парма-Новости», сейчас девятиклассник с матерью находятся в отделении нейрохирургии в краевой столице. Подросток прооперирован, из его головы достали осколки раздробленной кости, но сама пуля находится глубоко, ее не вынули.
«Левая сторона работает частично, координация движений нечеткая, учится ходить, — рассказали родственники девятиклассника журналистам. — Пулю не достали, множество ограничений из-за этого будут до конца жизни. Но говорят, что организм молодой, должен восстановиться. Сейчас самое главное, чтобы не загноилось».
По данным кудымкарского издания, 21 октября всю школу отправили на дистанционное обучение. В образовательное учреждение приехали психологи, чтобы проработать вопрос инцидента с педагогами. Учитель физкультуры освобождена от работы на неопределенный срок. «Парма-Новости» утверждает, что не может разглашать данные о названии села и именах действующих лиц, так как идет следствие и в деле фигурируют несовершеннолетние.