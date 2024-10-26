На уроке в одном из сел Кудымкарского округа девятикласснику выстрелили в голову

На уроке ОБЗР пуля, выпущенная из пневматической винтовки, попала в правый висок 15-летнему девятикласснику. Следователи-криминалисты сейчас выясняют, как именно это случилось. В селе Кудымкарского района обсуждают две версии. По одной из них, две школьницы одновременно выстрелили и одна пуля отрикошетила от стены и попала в голову юноши, стоящего за ними. По второй версии пуля попала в пострадавшего, когда из винтовки выстрелил его одноклассник. По неофициальной информации, в момент выстрела педагога в спортзале не было.