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Posted 26 октября, 08:53

Published 26 октября, 08:53

Modified 26 октября, 08:55

Updated 26 октября, 08:55

МЧС: в Прикамье 27 октября в отдельных районах ожидаются туман и гололедица

Неделя в Пермском крае завершится туманом и гололедицей

26 октября 2024, 08:53
Фото: ideogram.ai

МЧС: в Прикамье 27 октября в отдельных районах ожидаются туман и гололедица

Особенно внимательными следует быть на дорогах и при обращении с огнем.

Завтра, 27 октября, ночью и утром на отдельные территории Пермского края опустится туман. На севере региона ожидается гололедица на дорогах, сообщают синоптики пермского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В пресс-службе МЧС Прикамья рекомендуют водителям не превышать скоростной режим, воздержаться от выполнения резких маневров и торможений во время поездок, а также соблюдать дистанцию между машинами. Пешеходам необходимо быть осторожнее при переходе проезжей части и передвижении по обочинам дорог.

Спасатели просят пермяков предупредить родных и близких об изменениях погодных условий. А в случае происшествия немедленно сообщите о нем по единым телефонам вызова экстренных служб — 01, 101 или 112.

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