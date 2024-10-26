Неделя в Пермском крае завершится туманом и гололедицей

Posted 26 октября, 08:53
Published 26 октября, 08:53
Modified 26 октября, 08:55
Updated 26 октября, 08:55
Завтра, 27 октября, ночью и утром на отдельные территории Пермского края опустится туман. На севере региона ожидается гололедица на дорогах, сообщают синоптики пермского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В пресс-службе МЧС Прикамья рекомендуют водителям не превышать скоростной режим, воздержаться от выполнения резких маневров и торможений во время поездок, а также соблюдать дистанцию между машинами. Пешеходам необходимо быть осторожнее при переходе проезжей части и передвижении по обочинам дорог.
Спасатели просят пермяков предупредить родных и близких об изменениях погодных условий. А в случае происшествия немедленно сообщите о нем по единым телефонам вызова экстренных служб — 01, 101 или 112.