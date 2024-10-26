Неделя в Пермском крае завершится туманом и гололедицей

В пресс-службе МЧС Прикамья рекомендуют водителям не превышать скоростной режим, воздержаться от выполнения резких маневров и торможений во время поездок, а также соблюдать дистанцию между машинами. Пешеходам необходимо быть осторожнее при переходе проезжей части и передвижении по обочинам дорог.