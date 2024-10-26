Остались сын, дочь, жена и мать. В Прикамье простились с погибшим участником СВО

Posted 26 октября, 12:16
Published 26 октября, 12:16
Modified 26 октября, 12:18
Updated 26 октября, 12:18
В минувший четверг, 24 октября, в Бардымском муниципальном округе состоялась церемония прощания с погибшим участником СВО.
Арсен Ильмашев родился 25 декабря 1989 года в селе Акбаш, сообщает пресс-служба местной администрации в соцсети «ВКонтакте». В сентябре 2022 года ушел на СВО во время частичной мобилизации. Военнослужащий погиб 11 августа текущего года. Дома у него остались мать, жена, сын и дочь.
Спецоперация началась 24 февраля 2022 года и продолжается до сих пор. Данные о числе погибших российских военнослужащих не разглашаются. О церемониях прощания, как правило, сообщают местные чиновники и родственники погибших участников СВО.