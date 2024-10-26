properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 октября, 12:16

Published 26 октября, 12:16

Modified 26 октября, 12:18

Updated 26 октября, 12:18

В Бардымском округе простились с 34-летним погибшим на СВО военнослужащим

Остались сын, дочь, жена и мать. В Прикамье простились с погибшим участником СВО

26 октября 2024, 12:16
Фото: пресс-служба администрации Бардымского муниципального округа

В Бардымском округе простились с 34-летним погибшим на СВО военнослужащим

Сюжет
Военная операция на Украине
СВО длится с 24 февраля 2022 года.

В минувший четверг, 24 октября, в Бардымском муниципальном округе состоялась церемония прощания с погибшим участником СВО.

Арсен Ильмашев родился 25 декабря 1989 года в селе Акбаш, сообщает пресс-служба местной администрации в соцсети «ВКонтакте». В сентябре 2022 года ушел на СВО во время частичной мобилизации. Военнослужащий погиб 11 августа текущего года. Дома у него остались мать, жена, сын и дочь.

Спецоперация началась 24 февраля 2022 года и продолжается до сих пор. Данные о числе погибших российских военнослужащих не разглашаются. О церемониях прощания, как правило, сообщают местные чиновники и родственники погибших участников СВО.

Читайте также:
С погибшим на СВО разведчиком из Верещагинского округа простятся на следующей неделеОтец троих детей из Верещагино погиб во время СВОВ Пермском крае сегодня простятся с двоими погибшими участниками СВО
#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика