Пермячка стала «Кондитером года» по версии экспертов национальной премии WHERETOEAT

Posted 26 октября, 05:32
Published 26 октября, 05:32
Modified 26 октября, 07:07
Updated 26 октября, 07:07
Пермячка стала победителем национальной ресторанной премии WHERETOEAT CENTER-2024. Шеф-кондитер Caramella Bistro Елена Ажгихина победила в специальной номинации «Кондитер года», сообщается в группе премии «ВКонтакте».
Елена Ажгихина развивает свой проект с командой. Она проходила обучение в Париже и Барселоне, а также является серебряным призером Всероссийского кулинарного конкурса Chef a la russe.
Независимая ресторанная премия WHERETOEAT появилась в 2013 году по инициативе ассоциации российских гастрономических журналистов. Списки конкурсантов и победителей формируются после тайного голосования экспертов. В состав жюри входят профессионалы ресторанного, винного и гостиничного бизнеса, а также авторитетных представителей специализированных СМИ.