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Posted 26 октября, 05:32

Published 26 октября, 05:32

Modified 26 октября, 07:07

Updated 26 октября, 07:07

Пермячка победила в спецноминации «Кондитер года» национальной премии WHERETOEAT

Пермячка стала «Кондитером года» по версии экспертов национальной премии WHERETOEAT

26 октября 2024, 05:32
Фото: vk.com/wheretoeat

Пермячка победила в спецноминации «Кондитер года» национальной премии WHERETOEAT

Елена Ажгихина развивает заведения Caramella Bistro в центре города.

Пермячка стала победителем национальной ресторанной премии WHERETOEAT CENTER-2024. Шеф-кондитер Caramella Bistro Елена Ажгихина победила в специальной номинации «Кондитер года», сообщается в группе премии «ВКонтакте».

Елена Ажгихина развивает свой проект с командой. Она проходила обучение в Париже и Барселоне, а также является серебряным призером Всероссийского кулинарного конкурса Chef a la russe.

Независимая ресторанная премия WHERETOEAT появилась в 2013 году по инициативе ассоциации российских гастрономических журналистов. Списки конкурсантов и победителей формируются после тайного голосования экспертов. В состав жюри входят профессионалы ресторанного, винного и гостиничного бизнеса, а также авторитетных представителей специализированных СМИ.

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