Пермячка стала «Кондитером года» по версии экспертов национальной премии WHERETOEAT

Независимая ресторанная премия WHERETOEAT появилась в 2013 году по инициативе ассоциации российских гастрономических журналистов. Списки конкурсантов и победителей формируются после тайного голосования экспертов. В состав жюри входят профессионалы ресторанного, винного и гостиничного бизнеса, а также авторитетных представителей специализированных СМИ.