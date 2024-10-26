Под отключения воды в конце октября попадут десятки домов в четырех районах Перми

Posted 26 октября, 08:36
Published 26 октября, 08:36
Modified 26 октября, 08:38
Updated 26 октября, 08:38
Стало известно, по каким адресам в Перми до наступления ноября пройдут планово-ремонтные и аварийно-ремонтные работы. Водоснабжения в этих домах не будет, предупреждают в ООО «Новогор-Прикамье».
Завтра, 27 октября с 9:30 до 19:30, воду отключат в домах по улицам:
28 октября с 9:00 до 17:00 отключения пройдут по адресам:
В этот же день, но с 9:00 до 10:00 29 октября, коммунальные неудобства ждут пермяков в следующих домах:
Во вторник, 29 октября, ровно на сутки — с 10:00 до 10:00 30 октября без воды:
30 октября с 9:00 до 10:00 31 октября будут без водоснабжения дома по улицам:
И еще сутки без воды, 30 октября с 10:00 до 31 октября 10:00, ждут пермяков в домах:
В четверг, 31 октября, с 09:00 до 10:00 пятницы 1 ноября:
Если у вас внезапно без предупреждения отключили холодную воду или сроки ее отключения затянулись, следует сообщить об этом в диспетчерскую службу «Новогора-Прикамье» по электронной почте [email protected] или по телефону 2100-680. По этим же контактам можно оставить заявку на подвоз воды.