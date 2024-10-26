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Posted 26 октября, 08:36

Published 26 октября, 08:36

Modified 26 октября, 08:38

Updated 26 октября, 08:38

В конце октября воду отключат в десятках домов в четырех районах Перми

Под отключения воды в конце октября попадут десятки домов в четырех районах Перми

26 октября 2024, 08:36
Фото: ideogram.ai

В конце октября воду отключат в десятках домов в четырех районах Перми

Сюжет
Коммунальный рай
Без водоснабжения останутся некоторые пермяки в Дзержинском, Ленинском, Свердловском и Индустриальном районах.

Стало известно, по каким адресам в Перми до наступления ноября пройдут планово-ремонтные и аварийно-ремонтные работы. Водоснабжения в этих домах не будет, предупреждают в ООО «Новогор-Прикамье».

Завтра, 27 октября с 9:30 до 19:30, воду отключат в домах по улицам:

  • Героев Хасана, 62;
  • Куйбышева, 118, 118 лит К, 118а, 118а к1, 118б, 118е, 140;
  • Лодыгина, 1, 1а;
  • Хлебозаводская, 22, 22 к12/3, 22 лит АВ, 22 лит ЕЕ, 22 лит УУ, 22/1.

28 октября с 9:00 до 17:00 отключения пройдут по адресам:

  • ул. Глеба Успенского, 22;
  • ул. Елькина, 7;
  • ул. Краснофлотская, 25, 29, 30а, 32;
  • ул. Куйбышева, 65/1, 67, 67/1, 69, 69/1, 71, 71/1, 73, 75;
  • ул. Седова, 17.

В этот же день, но с 9:00 до 10:00 29 октября, коммунальные неудобства ждут пермяков в следующих домах:

  • Екатерининская, 177, 177а, 218, 220, 224, 224 к1, 224 к2;
  • Пермская, 230, 232;
  • Плеханова, 36, 39, 39/5, 39/6, 39а, 40, 41а, 41б;
  • Подгорная, 109.

Во вторник, 29 октября, ровно на сутки — с 10:00 до 10:00 30 октября без воды:

  • ул. Букирева, 1, 15, 16;
  • ул. Генкеля, 1а, 1б, 4, 5, 5а, 7, 15, 17;
  • ул. Дзержинского, 1, 1б, 2, 10, 12, 16а, 17, 27, 28, 32, 34, 35, 37, 47, 59;
  • ул. Ленина, 89, 89а;
  • ул. Лесозаводская, 6;
  • ул. Набережная, 2, 10, 15;
  • ул. Сергея Данщина, 1, 1а, 4, 5, 6, 6а, 7, 19, 28;
  • ул. Сухобруса, 1, 12 к1, 25, 27;
  • ул. Трамвайная, 4;
  • ул. Екатерининская, 10;
  • ул. Пермская, 3а.

30 октября с 9:00 до 10:00 31 октября будут без водоснабжения дома по улицам:

  • Луначарского, 34;
  • Пушкина, 15, 15а, 17, 17а, 44, 50;
  • Сибирская, 22, 22а, 24, 27, 30, 30а лит А, 30а лит Б, 31, 33, 35, 35а, 37.

И еще сутки без воды, 30 октября с 10:00 до 31 октября 10:00, ждут пермяков в домах:

  • ул. Встречная, 31а, 33, 35, 35а, 35в, 37;
  • ул. 2-я Ипподромная, 3;
  • ул. 3-я Ипподромная, 1;
  • ул. 4-я Ипподромная, 1;
  • ул. 5-я Ипподромная, 2;
  • ул. 6-я Ипподромная, 1;
  • ул. Кордонная, 14;
  • ул. 2-я Кордонная, 4;
  • ул. 3-я Кордонная, 10.

В четверг, 31 октября, с 09:00 до 10:00 пятницы 1 ноября:

  • ул. 25 Октября, 83;
  • ул. 1-я Красноармейская, 37, 40;
  • ул. Сибирская, 58, 63, 65, 65а, 78а, 80.

Если у вас внезапно без предупреждения отключили холодную воду или сроки ее отключения затянулись, следует сообщить об этом в диспетчерскую службу «Новогора-Прикамье» по электронной почте [email protected] или по телефону 2100-680. По этим же контактам можно оставить заявку на подвоз воды.

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#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Новогор-прикамье#Отключение воды
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