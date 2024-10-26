Под отключения воды в конце октября попадут десятки домов в четырех районах Перми

Если у вас внезапно без предупреждения отключили холодную воду или сроки ее отключения затянулись, следует сообщить об этом в диспетчерскую службу «Новогора-Прикамье» по электронной почте [email protected] или по телефону 2100-680. По этим же контактам можно оставить заявку на подвоз воды.