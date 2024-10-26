После ранения девятиклассника из пневматической винтовки в Кудымкаре возбудили дело

Выяснилось, что инцидент произошел днем 16 октября текущего года в селе Ёгва Кудымкарского округа. В спортзале местной школы проводилась учебная стрельба из пневматического оружия. В результате 15-летний учащийся получил проникающее пулевое ранение головы справа — травма классифицируется как тяжкий вред здоровью. Подросток был немедленно госпитализирован в больницу, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.