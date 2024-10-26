После ранения девятиклассника из пневматической винтовки в Кудымкаре возбудили дело

Posted 26 октября, 12:30
Published 26 октября, 12:30
Modified 26 октября, 14:22
Updated 26 октября, 14:22
В Прикамье после ранения девятиклассника в сельской школе следователи СК России возбудили уголовное дело. Следователи Кудымкарского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Пермскому краю завели дело по факту халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ).
Выяснилось, что инцидент произошел днем 16 октября текущего года в селе Ёгва Кудымкарского округа. В спортзале местной школы проводилась учебная стрельба из пневматического оружия. В результате 15-летний учащийся получил проникающее пулевое ранение головы справа — травма классифицируется как тяжкий вред здоровью. Подросток был немедленно госпитализирован в больницу, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю, местные следователи совместно со следователями-криминалистами регионального управления осмотрели место инцидента, провели выемки документации, допросили свидетелей и очевидцев ЧП. Назначены и проводятся судебные экспертизы, продолжаются необходимые действия, которые помогут установить все обстоятельства случившегося.