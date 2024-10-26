Прокуратура заинтересовалась ЧП с серьезным ранением подростка в Кудымкарском округе

Инцидент произошел еще днем 16 октября нынешнего года в селе Ёгва Кудымкарского округа. В спортзале сельской школы шел урок по учебной стрельбе из пневматического оружия. В результате 15-летний учащийся получил проникающее пулевое ранение головы справа — травма была оценена как тяжкий вред здоровью подростка, пуля отрикошетила от стены. Ребенок сейчас находится в стабильном состоянии в больнице.