Прокуратура заинтересовалась ЧП с серьезным ранением подростка в Кудымкарском округе

Posted 26 октября, 14:18
Published 26 октября, 14:18
Modified 26 октября, 14:20
Updated 26 октября, 14:20
Прокуратура Пермского края организовала проверку по факту ранения 15-летнего подростка в сельской школе в Ёгве Кудымкарского городского округа.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, во время надзорных мероприятий будут оценены действия ответственных лиц образовательного учреждения, которые проводили урок. Также сотрудники прокуратуры дадут оценку соблюдению правил безопасности организации учебного процесса. На контроль взят ход расследования уголовного дела, ранее возбужденного следователями.
Инцидент произошел еще днем 16 октября нынешнего года в селе Ёгва Кудымкарского округа. В спортзале сельской школы шел урок по учебной стрельбе из пневматического оружия. В результате 15-летний учащийся получил проникающее пулевое ранение головы справа — травма была оценена как тяжкий вред здоровью подростка, пуля отрикошетила от стены. Ребенок сейчас находится в стабильном состоянии в больнице.