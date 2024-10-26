С погибшим на СВО разведчиком из Верещагинского округа простятся на следующей неделе

Виталий родился 7 марта 1987 года в селе Сепыч. Окончил Сепычёвскую школу и профессиональное училище в поселке Зюкайка по специальности «слесарь по ремонту тракторов». Известно, что мужчина работал в отрасли деревообработки. У погибшего остались родители Надежда Федоровна и Александр Иванович, брат Дмитрий.