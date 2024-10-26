С погибшим на СВО разведчиком из Верещагинского округа простятся на следующей неделе

Posted 26 октября, 07:02
Published 26 октября, 07:02
Modified 26 октября, 07:04
Updated 26 октября, 07:04
Во время СВО 28 мая текущего года погиб житель Верещагинского городского округа Виталий Мальцев. Он служил рядовым, разведчиком разведывательного отделения отряда (штурмовой) 80 танкового полка.
Виталий родился 7 марта 1987 года в селе Сепыч. Окончил Сепычёвскую школу и профессиональное училище в поселке Зюкайка по специальности «слесарь по ремонту тракторов». Известно, что мужчина работал в отрасли деревообработки. У погибшего остались родители Надежда Федоровна и Александр Иванович, брат Дмитрий.
В пресс-службе администрации Верещагинского округа сообщают, что прощание с Виталием Мальцевым пройдет в понедельник, 28 октября, в селе Сепыч (ул. Ленина, 37). Траурный митинг состоится у дома в 11:30, а отпевание в Православном храме Сретенской церкви — в 12:00.