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Posted 26 октября, 07:02

Published 26 октября, 07:02

Modified 26 октября, 07:04

Updated 26 октября, 07:04

В Верещагинском округе простятся с 37-летним погибшим на СВО разведчиком

С погибшим на СВО разведчиком из Верещагинского округа простятся на следующей неделе

26 октября 2024, 07:02
Фото: пресс-служба администрации Верещагинского городского округа

В Верещагинском округе простятся с 37-летним погибшим на СВО разведчиком

Сюжет
Военная операция на Украине
Прощание пройдет в селе Сепыч.

Во время СВО 28 мая текущего года погиб житель Верещагинского городского округа Виталий Мальцев. Он служил рядовым, разведчиком разведывательного отделения отряда (штурмовой) 80 танкового полка.

Виталий родился 7 марта 1987 года в селе Сепыч. Окончил Сепычёвскую школу и профессиональное училище в поселке Зюкайка по специальности «слесарь по ремонту тракторов». Известно, что мужчина работал в отрасли деревообработки. У погибшего остались родители Надежда Федоровна и Александр Иванович, брат Дмитрий.

В пресс-службе администрации Верещагинского округа сообщают, что прощание с Виталием Мальцевым пройдет в понедельник, 28 октября, в селе Сепыч (ул. Ленина, 37). Траурный митинг состоится у дома в 11:30, а отпевание в Православном храме Сретенской церкви — в 12:00.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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