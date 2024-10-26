Устроивших поджог офиса «Единой России» в Перми мать и дочь отправили под арест

Сегодня, 26 октября, судья Юлия Трошева отправила двоих жительниц Гайн, мать и дочь, Наталью и Екатерину Дегтянниковых, 1970 и 2004 годов рождения, под домашний арест на два месяца, до 24 декабря. Полицейское следствие просило Свердловский районный суд об аресте женщин в СИЗО, но их адвокаты по назначению и представитель прокуратуры допустили возможность более мягкой меры пресечения — домашнего ареста. Под стражей обе они будут находиться в разных квартирах, где они проживали и ранее, в Перми.