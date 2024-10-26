Устроивших поджог офиса «Единой России» в Перми мать и дочь отправили под арест

Posted 26 октября, 10:02
Published 26 октября, 10:02
Modified 26 октября, 10:33
Updated 26 октября, 10:33
Сегодня, 26 октября, судья Юлия Трошева отправила двоих жительниц Гайн, мать и дочь, Наталью и Екатерину Дегтянниковых, 1970 и 2004 годов рождения, под домашний арест на два месяца, до 24 декабря. Полицейское следствие просило Свердловский районный суд об аресте женщин в СИЗО, но их адвокаты по назначению и представитель прокуратуры допустили возможность более мягкой меры пресечения — домашнего ареста. Под стражей обе они будут находиться в разных квартирах, где они проживали и ранее, в Перми.
В первую очередь рассматривались материалы в отношении дочери. Когда судья ушла в совещательную комнату, в здании суда по неизвестной причине внезапно вырубился свет, электричество отсутствовало несколько часов.
В соседнем здании, где располагается прокуратура района, свет также отсутствовал. В пресс-службе соседнего здания главка МВД электричество на это время не отключалось. Как сообщили в пресс-службе «Пермэнерго» через час после отключения, «произошло технологическое нарушение в сетях в районе улиц героев Хасана и Полины Осипенко. Бригады „Россети Урал“ работают. Восстановить электроснабжение планируется в течение часа. Причина выясняется». По данным энергетиков, отключение произошло в 12:24, часть зланий уже запитали в 13-05.
Женщинам было предъявлено обвинение в умышленном поджоге помещения (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Не исключается, что в ходе расследования уголовного дела их действия переквалифицируют: когда точно будет установлен мотив их действий. Предположительно, что женщинам предложили определенную сумму денег за поджог помещения.
Поздно вечером в минувшую среду женщины пришли с семью бутылками «коктейля Молотов» и баллоном — газовой горелкой к зданию офиса «Единой России» на ул. Плеханова, 12. Дочь начала разбивать окна, мать зажигала бутылки и бросала их. Они успели сделать это дважды, после чего у старшей женщины загорелся рукав куртки. Тогда женщины, не обращая внимания на окрики очевидцев, убежали от здания в сторону трамвайных путей.
Сразу после происшествия комментарии о нем давали представители «Единой России». первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев усмотрел в ЧП признаки поджога и диверсии со стороны ВСУ.
В четверг днем женщины были задержаны в Перми и отправлены в ИВС.
Этот офис уже однажды подвергался нападению. 19 ноября 2017 года неизвестные бросили в окно здания на ул. Плеханова, 12, бутылки с бензином, после чего там начался пожар. Двое из обвиняемых во время рассмотрения дела в суде покинули Россию и позднее стали фигурантами уголовных дел о государственной измене.