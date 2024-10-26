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Posted 26 октября, 10:13

Published 26 октября, 10:13

Modified 26 октября, 10:15

Updated 26 октября, 10:15

Нефтедобывающая компания планирует построить спорткомплекс с бассейном в Перми

В микрорайоне Краснова построят центр пляжных видов спорта с бассейном

26 октября 2024, 10:13
Фото: unsplash.com

Нефтедобывающая компания планирует построить спорткомплекс с бассейном в Перми

Начать стройку планируется в 2025 году.

В Свердловском районе Перми планируют построить центр пляжных видов спорта. Спорткомплекс площадью 4 тыс. кв. м будет располагаться в микрорайоне Краснова, на ул. Куйбышева, 125. Инвестором проекта выступает нефтедобывающая компания «УНК-Пермь», контролируемая девелопером Геннадием Кузнецовым, сообщает «Ъ-Прикамье».

Компания вкладывает в проект 400 млн рублей. В спорткомплексе планируется разместить бассейн на пять дорожек длиной 25 м, песчаное поле для командных игр 36×26 м, тренажерный зал (площадь 800 кв. м) и четыре зала для групповых занятий площадью от 30 до 120 кв. м. Построят и раздевалки с душевыми и туалетами. «УНК-Пермь» намерена начать возведение спортивного комплекса в 2025 году, а завершить — в 2027-м. В течение семи лет после ввода здания в эксплуатацию здесь планируется выделять бесплатные часы для занятий воспитанников муниципальных спортшкол.

Также «Ъ-Прикамье» утверждает, что проект «УНК-Пермь» претендует на получение статуса приоритетного инвестиционного. Инициативу компании рассмотрят в понедельник, 28 октября, на заседании совета по предпринимательству и улучшения инвестклимата Пермского края. Присвоение статуса позволит организации получить в аренду без торгов земельный участок площадью 8,3 тыс. кв. м. В федеральный, краевой и городской бюджеты за 2024–2036 годы поступит 778 млн рублей.

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#Спорт#Пермь#Проект#Спорткомплекс
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