В микрорайоне Краснова построят центр пляжных видов спорта с бассейном

Компания вкладывает в проект 400 млн рублей. В спорткомплексе планируется разместить бассейн на пять дорожек длиной 25 м, песчаное поле для командных игр 36×26 м, тренажерный зал (площадь 800 кв. м) и четыре зала для групповых занятий площадью от 30 до 120 кв. м. Построят и раздевалки с душевыми и туалетами. «УНК-Пермь» намерена начать возведение спортивного комплекса в 2025 году, а завершить — в 2027-м. В течение семи лет после ввода здания в эксплуатацию здесь планируется выделять бесплатные часы для занятий воспитанников муниципальных спортшкол.