В Минздраве Прикамья рассказали о состоянии подростка, раненного пулей в голову

Posted 26 октября, 13:38
Published 26 октября, 13:38
Modified 26 октября, 13:40
Updated 26 октября, 13:40
Стало известно, в каком состоянии находится раненый на уроке в селе Ёгва Кудымкарского округа девятиклассник.
По информации Минздрава Пермского края, ребенок в стабильном состоянии продолжает лечение в условиях стационара, сообщили корреспонденту Properm.ru в пресс-службе ведомства. В администрации округа говорят, что школьник был травмирован во время подготовки к ГТО при отработке практических навыков в результате рикошета.
ЧП случилось днем 16 октября текущего года в селе Ёгва Кудымкарского округа. В спортзале местной школы проводились занятия по учебной стрельбе из пневматического оружия. В результате 15-летний учащийся получил проникающее пулевое ранение головы справа — травма оценивается врачами как тяжкий вред здоровью. Мальчика немедленно госпитализировали в больницу.