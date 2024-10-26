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Posted 26 октября, 13:38

Published 26 октября, 13:38

Modified 26 октября, 13:40

Updated 26 октября, 13:40

В Минздраве сообщили о состоянии 15-летнего мальчика, раненного пулей в Прикамье

В Минздраве Прикамья рассказали о состоянии подростка, раненного пулей в голову

26 октября 2024, 13:38
Фото: Изображение Midjourney

В Минздраве сообщили о состоянии 15-летнего мальчика, раненного пулей в Прикамье

Сюжет
Детский мир
Инцидент произошел во время учебной стрельбы из пневматической винтовки.

Стало известно, в каком состоянии находится раненый на уроке в селе Ёгва Кудымкарского округа девятиклассник.

По информации Минздрава Пермского края, ребенок в стабильном состоянии продолжает лечение в условиях стационара, сообщили корреспонденту Properm.ru в пресс-службе ведомства. В администрации округа говорят, что школьник был травмирован во время подготовки к ГТО при отработке практических навыков в результате рикошета.

ЧП случилось днем 16 октября текущего года в селе Ёгва Кудымкарского округа. В спортзале местной школы проводились занятия по учебной стрельбе из пневматического оружия. В результате 15-летний учащийся получил проникающее пулевое ранение головы справа — травма оценивается врачами как тяжкий вред здоровью. Мальчика немедленно госпитализировали в больницу.

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#Происшествия#Пермь#Детский мир#Школа#Кудымкар#Минздрав
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