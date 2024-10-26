В Минздраве Прикамья рассказали о состоянии подростка, раненного пулей в голову

По информации Минздрава Пермского края, ребенок в стабильном состоянии продолжает лечение в условиях стационара, сообщили корреспонденту Properm.ru в пресс-службе ведомства. В администрации округа говорят, что школьник был травмирован во время подготовки к ГТО при отработке практических навыков в результате рикошета.