В Перми продлены перекрытия участков двух улиц из-за важных работ

Posted 26 октября, 05:01
Published 26 октября, 05:01
Modified 26 октября, 05:03
Updated 26 октября, 05:03
На двух улицах Перми продлено ограничение движения. Это связано с проводимыми ремонтными работами, сообщают в пресс-службе министерства транспорта Пермского края. Водителям нужно заблаговременно планировать маршруты движения.
Так, до 1 ноября текущего года водители смогут ездить только по одной полосе на участке от ул. Монастырской, 50 до ул. Свердловской. Перекрытие здесь уже продлевалось, причиной является строительство сети теплоснабжения.
А до 15 декабря 2024 года прекращено движение транспорта по ул. Крисанова — от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина. Это связано со строительством автодороги по ул. Крисанова.