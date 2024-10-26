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Posted 26 октября, 05:01

Published 26 октября, 05:01

Modified 26 октября, 05:03

Updated 26 октября, 05:03

Перекрытия участков двух улиц в Перми продлили до ноября и середины декабря

В Перми продлены перекрытия участков двух улиц из-за важных работ

26 октября 2024, 05:01
Фото: проектная документация

Перекрытия участков двух улиц в Перми продлили до ноября и середины декабря

Сюжет
Пермская езда
Ограничения касаются участков Монастырской и Крисанова.

На двух улицах Перми продлено ограничение движения. Это связано с проводимыми ремонтными работами, сообщают в пресс-службе министерства транспорта Пермского края. Водителям нужно заблаговременно планировать маршруты движения.

Так, до 1 ноября текущего года водители смогут ездить только по одной полосе на участке от ул. Монастырской, 50 до ул. Свердловской. Перекрытие здесь уже продлевалось, причиной является строительство сети теплоснабжения.

Фото: пресс-служба министерства транспорта Пермского края

А до 15 декабря 2024 года прекращено движение транспорта по ул. Крисанова — от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина. Это связано со строительством автодороги по ул. Крисанова.

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#Авто#Пермская езда#Пермь#Ограничение движения#Минтранс#Перекрытие
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